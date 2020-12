In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale, la cantante super amata si mostra da bambina, l’avete riconosciuta? Chi è lei.

È diventata una vera e propria ‘moda’ condividere, sui rispettivi canali social, delle fotografie appartenenti al passato di ciascuno di noi. Soprattutto tra i personaggi pubblici, poi, questa ‘abitudine’ è letteralmente impazzata. Come detto più e più volte, infatti, sono davvero tantissimi i Vip che sono soliti condividere con i loro sostenitori scatti completamente inediti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della regina della Tv che, un po’ di tempo fa, ha condiviso un’incredibile fotografia del suo passato. Adesso, invece, vi mostriamo questo scatto che, qualche ora fa, l’amatissima cantante ha pubblicato sul suo canale social ufficiale. Attivissima su Instagram, la giovanissima in questione ha intrattenuto il suo pubblico con questa fotografia di sé da bambina. Ecco, ma chi è esattamente? Chi è questa splendida bambine che, col ciuccio in bocca e uno strepitoso cappello con visiera di colore blu, ha incantato tutti? Scopriamolo insieme.

Qui è una bambina, adesso è un’amatissima cantante: chi è?

Siete riusciti a riconoscere questa meravigliosa bambina che, attualmente, è diventata una cantante super amata? No? Beh, la risposta è davvero semplice. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini. Ebbene si. È proprio la bellissima regina del twerk che è raffigurata in questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale. D’altra parte, sappiamo benissimo che non è assolutamente la prima volta. Già in precedenti occasioni, infatti, la moglie di Afrojack ha reso pubbliche dei veri e proprio scatti inediti. Il rapporto che la Lamborghini ha con il suo pubblico social è davvero speciale. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, li rende partecipi di ogni cosa. A partire, quindi, da scatti inediti. Fino ad incredibili annunci. Non sappiamo a quanti anni fa risalga. E, soprattutto, quanti anni abbia, Elettra Lamborghini in questa foto. Fatto sta che non si può fare a meno di notare un’unica cosa: splendida e tenera era e fantastica è adesso.

Voi avevate indovinato fosse lei?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui