Andrea Bocelli, spiacevole imprevisto della sua intervista a Domenica In: è stato rivelato in diretta televisiva, ecco cos’è successo.

Era il momento tanto atteso di questa Domenica. E, finalmente, è arrivato. Il primo ospite ad entrare nello studio di Domenica è Andrea Bocelli. Reduce dallo spettacolo di Natale a Parma, l’apprezzatissimo tenore si è ampiamente raccontato e svelato alla bellissima padrona di casa. E così, in compagnia di sua moglie Veronica Berti, Bocelli si è lasciato andare ad una piacevolissima ed emozionante intervista. Non soltanto, infatti, ha parlato della sua famiglia e della sua carriera da brividi, ma non ha potuto affatto fare a meno di quanto l’incontro con Veronica gli abbia cambiato la vita. E di come, soprattutto, la donna gli sia accanto in tutto e per tutto. Ecco. È proprio durante questo momento che, in seguito ad un commento di Mara Venier, la bella Berti non si è affatto trattenuta. Ed ha svelato uno spiacevole imprevisto di cui la coppia è stata la protagonista nelle scorse ore. Ci teniamo a rassicurarvi: non è successo affatto nulla di grave, sia chiaro! Fatto sta che, in ogni caso, si tratta di un inconveniente non da poco. Ecco tutti i dettagli.

Andrea Bocelli, spiacevole imprevisto prima di Domenica In: cos’è successo

Dopo aver ampiamente parlato dei suoi genitori, Mara Venier non ha potuto affatto fare a meno di chiedere ad Andrea Bocelli l’importanza di Veronica Berti nella sua vita. È proprio per questo motivo che il tenore, come dicevamo precedentemente, non si è perso affatto d’animo. Ed ha espresso delle tenerissimo parole nei confronti di sua moglie. Attentissima ad ogni minimo particolare, il buon Bocelli ha anche svelato che la bella Berti si prende cura di lui a partire dall’abbigliamento. ‘Sono un ragazzo di campagna. Andrei sempre vestito con vestiti di mercato. Andrei in giro spettinato’, ha detto Andrea a Mara Venier. Immediata è stata la reazione di sua moglie. Che, nel tentare di ‘giustificare’ la sua attenzione, ha detto: ‘Se vai per strada e c’è qualcosa che non va bene, penseranno che la colpa mia. Ci tengo a far vedere che qualcuno ti voglia bene’. In effetti, c’è da dire che in puntata sono davvero elegantissimi. Entrambi, ovviamente. Ed anche la padrona di casa ha voluto sottolinearlo. Ecco. È proprio a questo punto che Veronica ha detto: ‘Fortuna che me lo dici. Perché ci siamo dimenticati la valigia a Parma’.

Insomma, un imprevisto davvero spiacevole, c’è da ammetterlo. Ma che, bisogna ammettere, non ha affatto scalfito la loro eleganza. Complimenti!

