In questa foto è soltanto una bambina in braccio al suo papà, adesso è un’amatissima ex tronista di Uomini e Donne: sapete chi è?

È da quando è ultimato il suo percorso a Uomini e Donne che la giovanissima ex tronista ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Si, è vero: sono passati tantissimi anni dalla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Eppure, ancora adesso, la bellissima napoletana continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Non soltanto è un’amatissima ed apprezzatissima influencer, ma è anche super seguita sul suo canale social ufficiale. Con un profilo che conta più di un milione di followers, l’ex tronista di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter condividere impressionanti scatti fotografici. Oltre, infatti, a delle deliziose fotografie che descrivono ampiamente la sua bellezza, la napoletana è anche solita intrattenere il suo pubblico con incantevoli scatti del passato. Qualche giorno fa, ad esempio, ha condiviso una foto di sé da bambina. In compagnia del suo papà, l’ex tronista ha incantato davvero tutti. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Qui è una bambina con il suo papà, ora è un’amatissima ex tronista: è proprio lei

Chi è questa bellissima bambina che, in questa foto del passato, si lascia immortalare in braccio al suo papà? Stiamo parlando proprio di lei: Nilufar Addati. Era esattamente l’anno 2017 quando, dapprima come corteggiatrice di Mattia Marciano ed, in seguito, come tronista insieme a Sara Affi Fella, la napoletana prendeva parte a Uomini e Donne. Da quel momento, sono passati all’incirca tre anni. Eppure, il successo riscontrato dalla Addati è davvero strabiliante. Attualmente non soltanto è la proprietaria di un apprezzatissimo brand, ma è anche un’amatissima influencer. Con un numero di followers davvero spropositato, l’ex tronista entra di diritto tra le vere e proprie regine di Instagram. È proprio sul suo canale social ufficiale che, alcuni giorni fa, Nilufar ha pubblicato una foto di quando era soltanto una bambina.

Avreste mai detto fosse lei?

