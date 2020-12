Barbara D’Urso in una veste completamente diversa: spunta una foto del passato proprio con lui.

Barbara D’Urso è un’amatissima e bravissima conduttrice, da anni alla conduzione di Pomeriggio cinque e Domenica Live, e dell’ormai seguitissima trasmissione Live Non è la D’Urso. Ha sempre dimostrato un incredibile talento in tutti i suoi lavori, tanto che, proprio il successo ottenuto la domenica sera, ha portato alla decisione di un prolungamento delle puntate, fino alla settimana precedente il Natale. Ogni volta la D’Urso mostra la sua spontanea e prorompente personalità, sempre schietta e vivace, proprio per questo è molto amata dal pubblico che la segue da anni. Possiamo certamente affermare, che oggi Barbara possiede una bellezza incantevole, ogni giorno ammalia i telespettatori con la sua straordinaria avvenenza. Come sappiamo, anche da giovane era decisamente bellissima, e lo dimostrano tantissime foto apparse sul suo profilo instagram. Esattamente sui social, è apparsa una foto che non è passata inosservata, in una veste completamente diversa: si è mostrata proprio con lui.

Barbara D’Urso sorprende i follower, e si mostra con un look diverso proprio con lui

Amatissima conduttrice ma non solo, anche attrice, Barbara D’Urso, continua a sorprendere i suoi tantissimi fan e follower che la seguono con tanto amore e affetto. Negli anni, la donna ha raggiunto una popolarità incredibile, dovuta certamente al suo profondo talento. Capacità che ha sempre manifestato nelle sue seguitissime trasmissioni. Non solo talentuosa, ma anche bellissima: una donna con un’avvenenza incredibile, da far invidia a chiunque. Sui social, la conduttrice ama condividere con i numerosi follower immagini e storie che rappresentano la sua quotidianità, sorprendendo gioiosamente i suoi seguaci. E proprio sul suo profilo instagram è apparsa una foto che non è passata inosservata. La D’Urso si è mostrata in una veste completamente diversa, in uno scatto di tanti anni fa, insieme a lui. Uno dei personaggi del mondo dello spettacolo e soprattutto cantanti che negli ultimi tempi è al centro dell’attenzione, per la sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip. Beh, ora avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lui, Pupo. Nello scatto apparso, Barbara è insieme al cantautore, un’immagine di tanti anni fa, ai tempi della trasmissione ‘la Fattoria’.

In questo post, la conduttrice appare in una veste diversa, con capelli rossi, e uno sguardo davvero meraviglioso. Ovviamente, si tratta di un’immagine di tanti anni fa, in cui entrambi erano più giovani. Al suo fianco Pupo, in veste un po’ contadina. Una foto che ha raccolto tantissimi like, e sono stati decisamente moltissimi i commenti ricevuti, tutti apprezzamenti meritatissimi.

