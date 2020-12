In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Benedetta Parodi ha raccontato di aver avuto un brutto risveglio: cos’è successo.

È la vera e propria regina dei fornelli ed, ovviamente, anche di Instagram. Stiamo parlando proprio di lei: Benedetta Parodi. Ultimamente al timone di ‘Senti chi Mangia’ su La7 e ‘Bake Off Italia: dolci in forno’ su Real Time, la bellissima moglie di Fabio Caressa decanta di un successo davvero smisurato. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa con i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, infatti, la bella Benedetta è solita intrattenere il suo pubblico con scatti fotografici del suo passato o incredibili annunci a sorpresa, ma è anche abituata a far entrare i suoi followers nella sua vita. Ed, ovviamente, nelle sue giornate. E, badate bene, lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso le sue classiche Instagram Stories mattutine, la simpaticissima Benedetta no ha potuto fare a meno di raccontare al suo popolo social del brutto risveglio avuto qualche ora prima. ‘È stato traumatico’, ha detto la Parodi su Instagram. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Piuttosto, cerchiamo di capire insieme cosa le è capitato.

Benedetta Parodi, brutto risveglio: cos’è esattamente successo

Non è assolutamente la prima volta che Benedetta Parodi fa entrare nelle sue giornate il suo tanto caro ed affezionato pubblico social. Ogni mattina, in diretta dalla sua cucina, la simpaticissima conduttrice televisiva si collega con i suoi adorati sostenitori. E racconta loro i suoi progetti per la giornata. E, soprattutto, concede degli ottimi consigli per un pranzo o una cena super gustose. Lo ha fatto anche qualche ora, come dicevamo precedentemente. Questa volta, però, non ha potuto fare a meno di raccontate ai suoi sostenitori il brutto risveglio avuto qualche ora prima. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Ovviamente, ci teniamo a rassicurarvi: non è accaduto affatto nulla di grave, state tranquilli. Piuttosto, nel bel mezzo di una Domenica mattina, la bellissima Parodi è stata svegliata da un corriere. Si sa benissimo che l’ultimo giorno della settimana è fatto per riposare, per dormire un po’ di più e, perché no, per godersi la famiglia. Soprattutto per chi, per tutta la settimana, è una vera e propria trottola. Anche la Parodi avrebbe voluto dormire di più. Se non fosse per il fatto che, intorno alle ore nove del mattino, un corriere le ha consegnato un pacco che attendeva.

Insomma, un vero e proprio risveglio traumatico. E, d’altra parte, è stata la diretta interessata a dirlo. Fortuna che, proprio oggi, la Lombardia è diventata zona gialla. E lei, insieme alle sue ragazze, si è goduta un ottimo pranzo fuori casa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui