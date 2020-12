Chi è Enula: età, fidanzato e dove abbiamo già visto l’allieva di Amici

In questo articolo vi parliamo di Enula, nuova allieva di Amici: la sua età, la vita privata e le altre curiosità

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è iniziata. La trasmissione va in onda ogni sabato su Canale 5 e in daytime tutti i giorni su Canale 5 e Italia Uno. Gli allievi di quest’anno sono: Leonardo Lamacchia, Raffaele, Federica La Rocca, Arianna Gianfelici, Evandro, Aka 7even, Sangiovanni, Martina Miliddi, Giulia, Riccardo Guarnaccia, Samuele Barbetta, Giulio Musca (sostituito da Deddy), Letizia Bertoldi (sostituita da Enula) e Rosa di Grazia. Tra i professori confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini e Alessandra Celentano per la danza. Quest’anno, inoltre, ci sono due new entry veramente illustri nel cast del talent show: Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per la danza. La fase della scuola andrà in onda sino all’inizio dell’anno venturo, poi ci sarà la fase serale. Tra gli allievi che hanno conquistato il banco si nasconde il prossimo vincitore del celebre talent show di Canale 5.

Chi è Enula

Il nome completo della giovane cantautrice e nuova allieva della scuola di Amici è Enula Bareggi. La cantante ha 22 anni ed è originaria di Abbiategrasso, nella periferia milanese. La Bareggi è entrata nella scuola più famosa d’Italia battendo nella sfida la cantante Letizia. La ragazza si è presentata ai casting con un suo inedito, intitolato Auricolari, che ha convinto il critico musicale Charlie Rapino.

Nel corso della sua carriera, nel 2013 la cantante si è esibita all’evento Insieme per un sogno, che si è tenuto al Teatro Fraschini di Pavia. In quell’occasione ha cantato il brano Ma Quando Dici Amore, accompagnata da Ron alla chitarra e da Fabio Gangi al pianoforte. In realtà, la cantante l’abbiamo già vista in televisione. La Bareggi, infatti, nel 2011 ha preso parte alla terza edizione del talent show Io Canto. Si è presentata, inoltre, con il brano Con(Torta), a Sanremo Giovani, anche se, dopo l’esibizione davanti alla Commissione Artistica, non è stata ammessa ad AmaSanremo.

Riguardo alla sua vita privata, sul web si vocifera che sia fidanzata con Leo Gassman. Non sappiamo se sia vero o meno. Se la voce dovesse essere confermata, i due formerebbero una bellissima coppia.