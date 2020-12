In una sua recentissima intervista, Ferzan Ozpetek ha raccontato dello spiacevolissimo lutto di cui è stato protagonista: la tragica perdita.

Ferzan Ozpetek, diciamoci la verità, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Regista, sceneggiatore e scrittore di numerose pellicole cinematografiche più che importanti, il buon Ozpetek decanta, senza alcun dubbio, di una vera e propria fama mondiale. Nato ad Istanbul, in Turchia, molto presto, Ferzan è giunto in Italia per studiare cinema. Una scelta davvero molto ‘coraggiosa’, c’è da ammetterlo. Anche perché, purtroppo, a ‘remare contro’ questa sua scelta era proprio suo padre. Che, come raccontato dal diretto interessato, non avrebbe affatto voluto che suo figlio intraprendesse questo tipo di carriera. Eppure, lui ha voluto ugualmente seguire il suo sogno. Ed attualmente la sua carriera è aumentata esponenzialmente. Tanto da diventare uno dei registri più amati ed acclamati di sempre. Di origini turche, come dicevamo precedentemente, ma a tutti gli effetti italianizzato, in una sua recente intervista a Domenica In, Ferzan ha parlato del rapporto che ha con la sua terra di origine. ‘Non ci vado da nove mesi’, ha detto nel 2019 a Mara Venier. Ecco, ma perché? Purtroppo, proprio pochi mesi prima della sua intervista alla conduttrice veneta, il regista è stato colpito da un gravissimo lutto. Una vera e propria tragica perdita, quindi. Ma scopriamo ogni cosa insieme.

Ferzan Ozpetek, il gravissimo lutto: dolorosissima perdita

È proprio nel Dicembre del 2019 che Ferzan Ozpetek, a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo capolavoro ‘La Dea Fortuna’, con Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, ospite nel salotto televisivo di ‘Domenica In’, si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. Molto riservato e ‘geloso’ della sua privacy, il regista turco non soltanto ha raccontato del suo ultimo film ed ha spiegato di che cosa trattasse, ma ha anche parlato del suo rapporto con la terra d’origine. È nato in Turchia, come dicevamo precedentemente. Eppure, da ben quarantaquattro anni, è in Italia. Nonostante si senta fortemente italiano, il rapporto continua ad essere molto forte. ‘È la città più bella del mondo dopo Roma’, ha detto Mara Venier. Ma non è affatto finita qui. Perché, proprio nel racconto il suo legame alla sua città d’origine, il buon Ozpetek non ha potuto fare a meno di parlare di un gravissimo lutto da cui è stato colpito proprio nel periodo antecedente alla sua intervista. ‘È da nove mesi che non vado. Gli ultimi tre anni sono andato spessissimo perché mio fratello stava male’, ha detto il regista. Ebbene. È proprio lui, purtroppo, la persona che è venuta a mancare nella vita di Ferzan. Malato di tumore al pancreas, il fratello di Ozpetek è morto.

‘Aveva un cancro al pancreas. E, quindi, io andavo con ogni scusa, accettavo qualsiasi cosa ed andavo giù a trovare mio fratello. Adesso no, non c’è più’, ha raccontato ancora Ferzan Ozpetek a Mara Venier.

