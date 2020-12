Filippo Nardi, avete mai visto l’ex compagna? Insieme hanno avuto un figlio

Filippo Nardi, attualmente concorrente del GF Vip 5, ha avuto per molti anni una compagna dalla quale ha avuto un figlio, Zachary.

Filippo Nardi, che abbiamo conosciuto per la prima volta 19 anni fa al Grande Fratello 2 e che oggi ritroviamo in questa quinta edizione del GF Vip, è attualmente single. La sua fama di donnaiolo però è ben nota: fin dal suo debutto in tv, il ‘conte’ nato e cresciuto a Londra da madre di origini ebree polacche e da padre fiorentino, ha sempre dimostrato di essere particolarmente sensibile al fascino femminile. Non tutti sanno che Filippo in passato ha avuto una compagna con cui è stato per ben 7 anni e che gli ha dato anche un figlio, oggi diventato un bel giovanotto.

Filippo Nardi, la lunga storia con l’ex compagna Benedetta Dolfi

Personaggio originale e irriverente, Filippo Nardi dopo la sua brevissima esperienza di tanti anni fa al GF ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo: ha fatto parte delle Iene di Italia 1, ha condotto tre edizioni di Anteprima Festivalbar, ha lavorato in radio e partecipato all’Isola dei Famosi tra le altre cose. Proprio durante il suo percorso all’Isola, Filippo sentì il bisogno di scrivere una lettera alla donna con cui è stato per ben sette anni, l’ex compagna Benedetta Dolfi, madre di suo figlio, nato nel 2002. Il gieffino oggi 51enne dedicò in quell’occasione parole molto belle alla donna, scusandosi per non essere stato un partner all’altezza, ma riconoscendo che lei sarà sempre importante nella sua vita. Come rivelato in un’intervista a Verissimo, per Nardi Benedetta è un pilastro importante della sua vita e tra loro oggi c’è una bellissima amicizia. Della Dolfi sappiamo molto poco perché è una donna molto riservata. Dal suo profilo Facebook possiamo dire che è originaria di Firenze.

Complimenti ad entrambi per aver saputo conservare un rapporto così bello.

