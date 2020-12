Sul profilo social ufficiale di Alba Parietti, sono spuntate delle foto del passato in compagnia di Francesco Oppini: che bellezza!

Queste ultime fotografie che, sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti ha condiviso sono davvero ‘impressionanti’. Sempre solita ad interagire e a comunicare con i suoi numerosi sostenitori, qualche ora fa, l’opinionista televisiva non ha affatto potuto fare a meno di rendere note alcune foto del suo passato. Bellissima e giovanissima, l’ex moglie di Franco Oppini ha voluto condividere degli incantevoli scatti fotografici in compagnia di suo figlio. Sappiamo benissimo e, d’altra parte, nemmeno lei ne ha fatto mai mistero, che il rapporto che c’è tra mamma e figlio è davvero speciale. Non è un caso, ad esempio, se, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, mamma Alba era particolarmente attenta a tutto quello che accadeva in casa. E, soprattutto, pronta a difendere suo figlio qualora ci fosse il bisogno. È proprio per questo motivo che, in attesa di poter ammirare la coppia a Live-Non è la D’Urso, la bella Parietti ha condiviso degli scatti davvero inediti con il giovane Oppini. Grazie ai quali, tra l’altro, si percepisce ad occhio nudo il loro immenso legame.

Alba Parietti e Francesco Oppini, gli scatti del passato: quanta dolcezza

In attesa di poter vedere Alba Parietti e Francesco Oppini ospiti a Live-Non è la D’Urso, ammiriamo il loro immenso legame sui social. Proprio qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha condiviso delle foto del passato davvero incredibili. Certo, non è assolutamente la prima volta, avete ragione. Eppure, in questi scatti si percepisce ancora di più l’immenso rapporto che intercorre tra mamma e figlio. Figlio di genitori separati, il giovane Francesco non ha mai nascosto di aver uno splendido legame con entrambi in genitori. E queste ultime foto lo testimoniano davvero alla grande. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Non sappiamo esattamente a quanto tempo fa risalgano queste fotografie. Quello che, però, è chiaro e, soprattutto, visibile a tutti, è l’enorme bellezza e dolcezza che c’è tra di loro.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui