Francesco Oppini, l’avete mai visto così? Una foto ‘particolare’ non è passata inosservata.

E’ da circa una settimana che ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha sorpreso tutti con la sua uscita. Infatti, molti speravano nella sua decisione di non abbandonare la casa più spiata d’Italia. Il concorrente era certamente tra i più amati, ma dopo la notizia del prolungamento del reality, che ha scosso decisamente tutti i vip presenti, ha prontamente deciso di uscire. Sappiamo che, non solo lui, ma anche Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il GF Vip, non essendo in condizioni di proseguire, data la forte mancanza di poter riabbracciare il suo Nathan. In casa, abbiamo sempre visto un Oppini serio ma anche divertente, sensibile e generoso, sempre pronto a mostrare il suo grande appoggio e conforto ai coinquilini, in particolare al suo caro amico Tommaso Zorzi. Dopo il suo ingresso, il suo profilo instagram ha iniziato ad accelerare i colpi, raggiungendo un alto numero di seguaci. E proprio allo sguardo sempre attento dei follower, non è passata inosservata una foto.

Francesco Oppini si mostra in una foto alquanto ‘particolare’

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di lui, l’amatissimo Francesco Oppini, che da pochissimo ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Una notizia che ha destato grande dispiacere, dato che il concorrente era davvero molto amato. Francesco nella casa più spiata d’Italia ha sempre mostrato la sua schietta ma generosa personalità. Nel reality ha trascorso dei momenti unici insieme ai suoi amici. Un’amicizia che è sorta in casa, in particolare a destare grande apprezzamento, quella nata con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, successivamente all’uscita di Oppini, ha rivelato di provare dei forti sentimenti nei confronti dell’uomo. La rivelazione ha portato al confronto fra i due, e possiamo sicuramente affermare, è stato davvero toccante. Francesco ha mostrato lati del suo carattere che abbracciano la serietà ma anche l’ilarità. Proprio per questo, è divenuto oggi molto amato. Sui social, i suoi follower sono decisamente aumentati, e proprio qui, sul suo profilo instagram che è apparsa una foto che non è passata inosservata. Oppini, come potete ben osservare, si è mostrato con una parrucca dai capelli biondi, e ha destato grande sorpresa, e gioia, tra i sorrisi goliardici e divertenti, uno scatto davvero simpatico!

Come sempre, l’amatissimo ex concorrente del Grande Fratello Vip, continua ad essere apprezzato dal pubblico. La foto non poteva non colpire lo sguardo vigile dei follower, che ogni giorno mostrano un grande affetto nei suoi confronti.

