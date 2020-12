GF Vip, il crollo di Maria Teresa Ruta: non riesce a trattenere le lacrime

La dolce Maria Teresa Ruta è uno dei personaggi di spicco di questa edizione del GF Vip, sempre vitale e allegra: ieri, però, ha avuto un crollo e non è riuscita a trattenere le lacrime.

La dolce Maria Teresa Ruta è una dei personaggi di spicco di questa edizione del GF Vip: sempre piena di energia, allegra e pronta ad aiutare chiunque ne abbia bisogno. Durante l’ultima puntata abbiamo visto l’ingresso di tre nuovi concorrenti, tra cui Sonia Lorenzini che ha avuto subito uno scontro acceso con Tommaso Zorzi. I nuovi ingressi, come accaduto con l’arrivo di Giulia Salemi e Selvaggia Roma, andranno inevitabilmente a modificare le dinamiche nella casa. Proprio ieri, Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo e non è riuscita a trattenere le lacrime: cos’è successo.

Maria Teresa Ruta in lacrime, cos’è successo

Da quanto ha raccontato, il motivo del crollo di Maria Teresa Ruta è stato il sentirsi “esclusa” un po’ da tutti, ma in particolar modo da Stefania e Tommaso, con cui ha legato moltissimo. I tre si sono ritrovati a parlare e la showgirl ha spiegato di aver percepito questo allontanamento da parte loro. “La bellezza della nostra stanza è che ci siamo sempre detti le cose” ha spiegato. “Forse perché mi sono espressa in maniera diversa” ha aggiunto, riferendosi a vari episodi accaduti tra i concorrenti e sui quali lei ha assunto posizioni diverse dagli amici. Proprio per questo motivo, qualche settimana prima, aveva avuto un confronto con Stefania Orlando. Il fatto che Maria Teresa Ruta si fosse avvicinata a Dayane o Rosalinda era apparso “strano” all’amica. “Nessuno mi invita mai” ha singhiozzato ieri, intenta a fare i piatti. Un senso di esclusione che sembra averla ferita davvero. Andrea l’ha invitata a parlare con Stefania e Tommaso e raccontare loro questo malessere che la fa la soffrire. Così, Maria Teresa Ruta ha avuto un lungo confronto con entrambi che, allo stesso modo, hanno spiegato di aver percepito un allontanamento da parte sua. Un lungo abbraccio ha poi sancito il chiarimento.

Ricordiamo che Maria Teresa Ruta si trova in questo momento in nomination.