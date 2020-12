Giulia De Lellis, splendido gesto: l’ha rivelato per la prima volta

In alcune delle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha svelato lo splendido gesto che è solita fare: l’ha rivelato per la prima volta.

È da quando è ultimato il suo percorso a Uomini e Donne che la scalata al successo di Giulia De Lellis non si è affatto fermata. Influencer di successo, ma anche imprenditrice, scrittrice e, molto presto, anche attrice, la bellissima romana è, senza alcun dubbio, tra i personaggi del momento. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, l’ex compagna di Andrea Damante decanta di un clamore davvero impressionante. Soprattutto sul suo canale Instagram. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa con il suo numeroso pubblico social. Oltre a condividere incantevoli e sorprendenti scatti fotografici, la De Lellis è anche solita rendere participi i suoi ammiratori di tutto quello che riguarda la sua vita e le sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in occasione delle sante festività e alla necessità di acquistare i regali di Natale, la simpaticissima Giulia ha fatto fare un vero e proprio ‘tour’ per Pomezia, sua luogo natale. Ma non è affatto finita qui. Proprio attraverso le sue stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato lo splendido gesto che è solita fare.

Giulia De Lellis, splendido gesto: l’ha svelato soltanto adesso

Proprio pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Giulia De Lellis ha svelato uno splendido gesto che è solita fare. Dopo aver riproposto al suo tanto caro ed affezionato pubblico social tutti i suoi luoghi d’infanzia, l’influencer romana ha risposto alla curiosità di tantissimi suoi sostenitori. Perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è solita scrivere nelle sue IG stories tutto ciò che dice in video? È una scelta fatta per ‘puro caso’ oppure è una cosa voluta da lei? Beh, la seconda opzione. Si, avete letto proprio. L’abitudine di scrivere tutto ciò che dice in video non è assolutamente una scelta casuale, ma volontaria. Ecco, ma perché? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la De Lellis sia solita riportare per iscritto le sue parole per i suoi followers non udenti. ‘Conosco molti di loro’, ha continuato a scrivere l’ex compagna di Andrea Damante.

Insomma, un vero e proprio splendido gesto, c’è da ammetterlo. E, d’altra parte, non è assolutamente la prima volta. Sappiamo benissimo che Giulia De Lellis è sempre solita contraddistinguersi dagli altri. Impossibile, infatti, dimenticare di quando al Festival del Cinema di Venezia si è mostrata senza problemi con il suo viso ricco di acne.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui