Se siete fan del GF e soprattutto se avete amato la decima edizione del famoso reality, non potete non ricordare Mara Adriani: eccola oggi.

Sono passati più di 10 anni ormai da quando Alessia Marcuzzi presentò i concorrenti della decima edizione del Grande Fratello, all’epoca ancora riservato a persone comuni e senza quasi nessuna esperienza pregressa nel mondo dello spettacolo. Fu un’edizione particolare e di grande successo, ma soprattutto lunghissima: andò in onda dal 26 ottobre 2009 all’8 marzo 2010. Senza dubbio il cast scelto per quella stagione fu uno dei più riusciti: personaggi come Veronica Ciardi, Massimo Scattarella, Maicol Berti ed altri, insieme a quello che fu poi il vincitore Mauro Marin, ne decretarono con le loro personalità il successo straordinario. Tra questi anche Mara Adriani, bellissima romana di origini etiopi, con i suoi ricci inconfondibili e la sua solarità. Ma che fine ha fatto oggi quella concorrente tanto amata dal pubblico?

Mara Adriani del GF 10: eccola oggi dopo dieci anni

Durante il suo percorso nella Casa di Cinecittà, Mara fu capace di instaurare un ottimo rapporto con molti dei suoi coinquilini: ancora oggi, sul suo profilo Instagram, si può constatare che con gran parte di loro c’è ancora una frequentazione che non si è mai perduta nonostante i tanti anni trascorsi da quell’avventura. A rendere quel viaggio ancora più indimenticabile, la sua storia con Alberto Baiocco, concorrente proveniente da Vasto, all’epoca 26enne. Dopo varie reticenze da parte di lui, Mara riuscì a conquistarlo con la sua inconfutabile bellezza e la sua simpatia. I due rimasero insieme ancora per qualche anno e formarono una coppia davvero fantastica. Oggi 33enne, Mara si è allontanata dalla tv poco tempo dopo la sua uscita dal Grande Fratello e dalle immagini che posta sui suoi social possiamo notare che continua ad essere sempre attenta al look e a cambiare spesso pettinature.

Gli anni per lei sembrano non essere passati affatto, complimenti Mara!

