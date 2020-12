Micol Olivieri dopo l’operazione al seno: le prime parole, come sta adesso

Micol Olivieri è ritornata sul suo canale social ufficiale dopo l’operazione al seno: le sue prime parole, come sta adesso.

Sapevamo che sarebbe successo. E, d’altra parte, lo abbiamo anche raccontato anche in un nostro recentissimo articolo. E, finalmente, il momento tanto atteso è arrivato. Micol Olivieri si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Circa una settimana fa, ancora prima di recarsi in ospedale per tutte le visite mediche di controllo ed, ovviamente, l’operazione, la bellissima attrice ha confessato ai suoi adoratissimi sostenitori quello che sarebbe andata a fare nei prossimi giorni. È sempre stata molto attiva sul suo canale social ufficiale. E con i suoi numerosi sostenitori è sempre solita condividere ogni cosa. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non ha potuto affatto fare a meno di renderla nota. Fortunatamente, l’operazione è avvenuta. Ed è andata davvero alla grande. Proprio pochissime ore fa, infatti, la bellissima Olivieri ha spiegato ai suoi sostenitori come sta adesso. Ecco le sue parole.

Micol Olivieri dopo l’operazione al seno: come sta adesso

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Micol Olivieri non ha potuto fare a meno di interagire con i suoi sostenitori social dopo l’operazione. Non soltanto, infatti, ha deciso di mostrarsi qualche ora prima dell’intervento al seno, ma ha deciso anche rassicurare i suoi sostenitori appena terminato il tutto. Proprio pochissime ore fa, per dare il buongiorno ai suoi numerosi sostenitori, la giovanissima attrice ha voluto spiegare al suo pubblico social come sta adesso. Com’è andata la notte? E, soprattutto, come sta a distanza di qualche ora dall’operazione? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe la Olivieri stia davvero alla grande. Certo, ha pur sempre subito un intervento, sia chiaro. Però, da come riportato dalla diretta interessata, sembrerebbe essere stato tutto molto sopportabile. ‘Io sto bene’, ha detto Micol Olivieri al suo pubblico social, rassicurandoli.

‘Non ho dormito molto perché dormo a pancia in sotto e perché avevo la pressione di questo nuovo corpo, ma io sto bene’, ha concluso Micol Olivieri.

