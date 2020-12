Paolo Conticini, sapete cosa faceva prima del successo? Incredibile rivelazione dell’amatissimo attore.

Abbiamo più volte sostenuto e affermato il grandissimo talento di Paolo Conticini, un attore che ha saputo dimostrare in tutti i suoi lavori le capacità possedute. Negli ultimi giorni, Conticini ha rivelato una notizia incredibile, a quanto pare, sarà presente nella nuova edizione dell’amatissimo programma Miss Italia, in una veste completamente diversa. Quest’anno, sarà un’edizione decisamente diversa, infatti, andrà in onda in streaming, dato l’emergenza sanitaria che il nostro Paese e tutto il mondo, sta attraversando. Una notizia che ha destato grande attenzione. Siamo sicuri, che anche questa volta, Paolo saprà sorprenderci. Oggi, Conticini è un grandissimo attore e conduttore, ma sapete cosa faceva prima del successo ottenuto? Non immaginereste mai!

Paolo Conticini, cosa faceva prima del successo? Non immaginereste mai

Paolo Conticini è un amatissimo attore e conduttore televisivo, seguito da un pubblico che non conosce confini. Abbiamo avuto modo di vederlo negli ultimi tempi a Ballando con le stelle, in veste di ballerino insieme all’eccezionale maestra di ballo Veera Kinnunen. Insieme, sono riusciti ad arrivare al secondo posto. Paolo ha dimostrato di essere un buon ballerino, capace di abbracciare il palco della trasmissione con grande capacità e profondo fascino. Oggi, l’uomo è un grandissimo quanto amatissimo attore, ma sapete cosa faceva prima del successo ottenuto? Non immaginereste mai, una rivelazione incredibile e soprattutto inaspettata. A quanto pare, Conticini ha avuto un passato da modello, e questo non sorprende affatto, dato che possiede una bellezza e un fascino sorprendente. Non solo, è stato disegnatore in uno studio di arredamento e il gestore di una palestra. L’avreste mai detto? L’attore ha iniziato la sua carriera in modo totalmente diverso. Ha conosciuto Christian De Sica all’età di 23 anni, e il suo debutto come attore è avvenuto in seguito, lavorando molte volte proprio con quest’ultimo.

A quanto pare Conticini non smette di sorprenderci, dimostrando di saper spaziare in qualsiasi ambito. E proprio come attore che inizia a raggiungere una grande notorietà, vestendo il ruolo di tantissimi personaggi che l’hanno portato negli anni al successo, e soprattutto, al cuore dei telespettatori. Oggi, è amatissimo e anche seguitissimo, sui social ama condividere spesso momenti con i suoi follower, che lo seguono con tanto amore e affetto!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui