Paolo Conticini, spunta una foto da giovane: trasformazione incredibile, è proprio lui!

Negli ultimi tempi, l’abbiamo visto come concorrente nella nuova edizione di Ballando con le stelle, Paolo Conticini ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, mostrando le sue grandi capacità ballerine. Sul palco della trasmissione ha mostrato con tenacia il suo profondo impegno, che insieme alla sua maestra di ballo Veera Kinnunen, l’ha condotto al secondo posto. L’edizione è stata vinta da Gilles Rocca accompagnato da Lucrezia Lando. Paolo Conticini è sempre stato un attore e conduttore televisivo molto amato, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, all’età di 23 anni ha conosciuto Christian De Sica, e proprio così che comincia il suo debutto come attore. Sono numerosi i film che hanno visto la sua presenza, e tutti hanno certamente riscontrato un grande successo. Oggi, Conticini è sicuramente un bellissimo uomo, che ama prendersi cura del suo corpo, dato che a quanto pare, mostra un fisico scultoreo. Ma ricordate com’era da giovane? In una foto apparsa sul suo profilo instagram si è mostrato all’età di 24 anni, è davvero bellissimo!

Paolo Conticini, spunta una foto da giovane: l’avreste mai detto?

Come abbiamo già sostenuto, Paolo Conticini è sicuramente uno degli attori e conduttori televisivi più amati e apprezzati della televisione italiana. Arrivato al secondo posto a Ballando con le stelle, ha dimostrato di essere un buon ballerino, sorprendendo enormemente il pubblico. Negli ultimi giorni, l’attore ha rivelato tramite il suo profilo facebook, una notizia meravigliosa per i tanti che lo seguono con costanza e amore. Infatti, a quanto pare, Paolo sarà presente nella nuova edizione di Miss Italia, in una veste completamente nuova. Il programma però ha dovuto subire alcuni cambiamenti, dato l’emergenza sanitaria che il nostro Paese e tutto il mondo, sta attraversando. Una novità che ha destato grande sorpresa e gioia. Oggi, possiamo sicuramente affermare, che Conticini è davvero un bellissimo uomo, ma ricordate com’era da giovane? Sul suo profilo instagram è spuntata una foto alquanto particolare, l’attore si è mostrato all’età di 24 anni. Come potete osservare, è certamente una foto di tanti anni fa. Una trasformazione incredibile, ma che non ha riportato cambiamenti impressionanti, dato che ancora oggi, Paolo mostra una straordinaria bellezza e un grande fascino, proprio come allora!

La foto ha riscosso grande apprezzamento e tantissimi sono stati i messaggi ricevuti, tutti ovviamente apprezzamenti. Uno scatto che non poteva certamente passare inosservato, quando Conticini era appena un 24enne. Beh, bellissimo ieri, e bellissimo oggi!

