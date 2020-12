Guardate bene questa bambina, la riconoscete? È una delle donne più amate della tv, ec concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri canali social, condividono con i fan foto e video del passato. Dagli inizi della carriera, alle foto tra i banchi di scuola, e non mancano gli scatti in cui si mostrano da bambini. Un modo dolcissimo per aprire il cassetto dei ricordi e condividere col proprio pubblico una parte di sé spesso inedita. Lo fa spesso anche questo amatissimo personaggio, di cui vi mostriamo una foto di quando era ragazzina. Oggi è cresciuta ed è super amata dal pubblico. Soprattutto negli ultimi mesi…Di chi si tratta? Piccolo indizio: ha partecipato all’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

Guardate bene questa bambina: il suo sguardo è rimasto identico. Maglia multicolor, treccine e sorriso dolcissimo: riuscite a riconoscerla? Si tratta proprio di lei, Guenda Goria, protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa, Guenda era inizialmente in coppia con la mamma, Maria Teresa Ruta, per poi dividersi e diventare concorrenti singole. Un percorso intenso, quello della Goria nella casa, dalla quale è stata eliminata con grande sorpresa del pubblico. Un pubblico che, comunque, continua a seguirla e sostenerla soprattutto attraverso Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate.

Ma se Guenda è un ex ‘vippona’, mamma Maria Teresa Ruta è ancora nella casa, più carica che mai, dopo aver accettato di restare in gioco anche dopo il prolungamento fino a Febbraio 2021. Perennemente in nomination, la Ruta è attualmente al televoto contro Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli: riuscirà a salvarsi anche questa settimana? Tra i suoi sostenitori, ci saranno senza dubbio i suoi amati figli, Guenda e Gian Amedeo! E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Guenda Goria su Instagram? Non ve ne pentirete!