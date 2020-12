Tommaso Zorzi, com’era da ragazzino? Spunta un video inedito del concorrente del GF Vip 5: trasformazione incredibile.

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio lui, Tommaso Zorzi. 25 anni, già molto famoso sui social, l’influencer ha letteralmente conquistato il pubblico del reality di Canale 5 con la sua simpatia, le sue battute sempre pronte, ma anche con la sua intelligenza e la sua sensibilità. Insomma, tutti pazzi per Tommy! E, anche sui social, l’amore del pubblico per il concorrente è molto evidente: il suo profilo ufficiale di Instagram ha raggiuto quota un milione di followers, proprio mentre Zorzi era nella casa. Ed è proprio su Instagram che abbiamo trovato un video che dovete assolutamente vedere. A condividerlo è stato Tommaso lo scorso giugno: le immagini risalgono ad un bel po’ di anni fa, quando l’influencer era solo un ragazzino! Guardiamolo insieme!

Tommaso Zorzi, com’era da ragazzino? Ecco l’influencer in un video di qualche anno fa

Tommaso Zorzi è senza dubbio una delle sorprese più belle di questo Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata della tv, il concorrente sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare uno show man. E, a quanto pare, Tommaso amava cantare ed esibirsi anche da ragazzino! Sul suo profilo Instagram, lo scorso giugno, Zorzi ha postato un video in cui si mostra da ragazzino, in autobus con quelli che erano probabilmente i suoi amici di classe. Cosa faceva il piccolo Zorzi? Si esibiva nel brano Bleeding love, con la sua solita ironia. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Eh si, Tommaso era una piccola star già da ragazzino! E, un bel po’ di anni dopo, l’influencer si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Un’avventura intensa, quella di Zorzi nel reality di Canale 5. Un’avventura durante la quale ha costruito un legame davvero forte con Francesco Oppini, del quale ha poi rivelato di essersi innamorato.

Come ben sappiamo, questa edizione del GF Vip è stata prolungata e terminerà a febbraio 2021. E Tommaso Zorzi è proprio uno dei concorrenti che potrebbero rimanere fino alla fine: più volte l’influencer è stato decretato il preferito del pubblico da casa. E voi, per chi fate il tifo tra i vipponi in gara nella casa?