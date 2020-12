Verissimo, Francesco Oppini: ‘Mi hanno raccolto da terra’, il racconto choc

Nella scorsa puntata di Verissimo, Francesco Oppini ha raccontato sé stesso, i suoi affetti e il tragico lutto che lo ha colpito anni fa.

Appena uscito dalla Casa del GF Vip per scelta propria, Francesco Oppini è stato ospite sabato scorso a Verissimo dove ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato della sua esperienza nel reality di Canale 5 e della sua vita in generale, toccando temi importanti come il rapporto con i genitori e con la sua attuale fidanzata Cristina. A proposito della separazione dei suoi, Francesco ha raccontato di averla vissuta abbastanza serenamente: aveva tra gli 8 e i 10 anni e Alba prese una casa a 2 km dalla casa dell’ex marito affinché potesse scegliere liberamente con chi stare. Gestire la fama della madre e del padre non è stato semplice per il giovane Oppini, oggetto spesso di scherno da parte dei suoi compagni di scuola. Uscito dal GF Vip, il figlio della Parietti è venuto a sapere anche del terribile lutto che ha colpito sua madre, la morte del suo ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, figura fondamentale anche per lui in questi anni nonostante la storia con sua madre fosse terminata. L’ex concorrente del GF Vip ha poi raccontato di un’esperienza dolorosissima vissuta quando aveva intorno ai 25 anni, la morte improvvisa della sua fidanzata dell’epoca, Luana. Ecco cosa ha raccontato a tal proposito.

Francesco Oppini, il tragico racconto a Verissimo

Il dramma che ha segnato per sempre la vita di Francesco Oppini è stato la morte inaspettata, 13 anni fa, della sua fidanzata di allora. Di questa sofferenza Oppini aveva parlato anche al settimanale Chi prima di entrare al GF Vip: Luana perse la vita in un incidente d’auto. “Sono peggiorato, ce l’avevo con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri”, aveva raccontato.

A Verissimo, il figlio di Alba ha parlato di quanto sia stato importante l’aiuto dei suoi genitori e degli amici per superare quella tragedia: “Inizialmente, io non sapevo neanche dove fossi. Non so ancora bene come ho fatto a uscirne. I miei genitori, Giuseppe e i miei amici mi hanno raccolto da terra e mi hanno fatto tornare a vivere”.

Segui anche la nostra pagina Instagram—–>>>clicca qui