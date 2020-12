Un’amatissima ex del Grande Fratello si sposa: l’annuncio e la data delle nozze, che si terranno il prossimo luglio.

Nella casa del Grande Fratello sono stati “rinchiusi” tantissimi personaggi, ma solo in pochi sono rimasti nel cuore dei fan. Tra questi c’è lei, Mary Falconieri, concorrente della quattordicesima edizione del reality show più spiato della nostra tv. Nella casa più famosa d’Italia, Mary aveva conosciuto Giovanni Angiolini, il bel medico col quale ha vissuto una storia d’amore durata circa due anni. Una storia che, però, ora fa parte del passato. Nel cuore della bella pugliese, infatti, c’è spazio solo per Giuseppe Schiavello, al quale è legata da qualche anno e col quale convolerà presto a nozze! Quando? Ecco cosa ha raccontato la bellissima ex concorrente a Novella 2000.

Fiori d’arancio in arrivo per una delle ex concorrenti più amate del Grande Fratello. Parliamo di Mary Falconeri, protagonista del GF 14. Un’edizione in cui ha conosciuto il suo ormai ex compagno, Giovanni Angiolini. Una storia finita dopo circa due anni, per volere della giovane infermiera. Che, oggi, è felicemente fidanzata con Giuseppe Schiavello, avvocato, del quale è perdutamente innamorata. Ed è pronta a diventare sua moglie! Ad annunciarlo è stata proprio Mary a Novella 2000, a cui ha dichiarato che la proposta di matrimonio è arrivata lo scorso 20 agosto, in Salento. Quando saranno celebrate le nozze? L’8 luglio 2021, nella Cattedrale di Nardò, comune in provincia di Lecce dove l’ex concorrente del GF Vip è nata e cresciuta.

Un amore da favola, quello tra Mary e Giuseppe, che ha conquistato l’ex gieffina con i suoi modi gentili: “Mi tratta come una principessa”, ha dichiarato la Falconieri. E noi non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri sposi! E voi, ricordate il percorso della bellissima Mary nella casa del GF?