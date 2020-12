Andrea Delogu, conoscevate anche voi questo inedito retroscena sull’infanzia della famosissima conduttrice? La rivelazione è ‘choc’.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Andrea Delogu. Conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice ed attrice, la bellissima moglie di Francesco Montanari decanta di un successo davvero impressionante. Recentemente, l’abbiamo vista al timone de ‘La Vita in Dretta Estate’ in compagnia di Marcello Masi. Dove, ancora una volta, ha saputo ampiamente dimostrare il suo incredibile talento da perfetta padrona di casa. In pochissimi, senza alcun dubbio, sono a conoscenza di un vero e proprio retroscena che riguarda la sua infanzia. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Ecco, ma a cosa facciamo riferimento esattamente? Cosa è successo quando era soltanto una bambina? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è una cosa che riguarda la sua nascita. E, soprattutto, i suoi genitori. Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Andrea Delogu, inedito retroscena sulla sua infanzia: la confessione ‘choc’

Bellissima e simpaticissima, Andrea Delogu è, senza alcun dubbio, una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate. Eppure, come dicevamo precedentemente, in davvero pochissimi sono a conoscenza di un retroscena davvero inedito che riguarda la sua infanzia. A raccontare ogni cosa, come anticipato, è stata proprio la diretta interessata. Ecco, ma a cosa facciamo riferimento? Sapete che la bellissima Delogu è nata nella comunità di San Patrignano? Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende da La Repubblica, sembrerebbe che la mamme e il papà della simpaticissima Andrea abbiano avuto problemi con la droga. È proprio qui, infatti, che la piccola Delogu è cresciuta. Ed ha assistito a delle scene che nessuna bambina dovrebbe vedere. Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando’, si legge su Repubblica. Una storia davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che, soltanto dopo 18 anni, Andrea è riuscita a raccontare. ‘Solo oggi sono riuscita a trovare il coraggio di parlare di questa storia. Mi sono liberata’, ha concluso.

Un retroscena davvero da brividi. Ma voi lo conoscevate?