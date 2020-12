Questa bellissima bambina oggi è famosissima: riuscite a riconoscerla?

La bambina ritratta in questa foto oggi è davvero famosissima e la sua bellezza è davvero straordinaria: riuscite a riconoscerla?

In questo scatto era solo una bambina, oggi è davvero famosissima e la sua bellezza è straordinaria: riuscite a capire di chi si tratta? Ecco alcuni indizi tutti per voi. Classe 1970, è originaria di Roma, sebbene la sua famiglia vanti una discendenza davvero illustre. Ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima, a soli 14 anni. È stata una modella dalla carriera incredibile, oltre ad essere conduttrice e showgirl. Ha partecipato a diversi reality tra i più amati dal pubblico proprio come in questo momento: è infatti la concorrente di uno dei format di maggior successo della televisione. La sua bellezza è sempre stata straordinaria e sembra essere cresciuta con lei. Ha un profilo Instagram che vanta oltre quattrocentomila follower ed è una splendida mamma. Allora, avete capito chi è?

Chi è la bambina in questa foto, oggi star famosissima

La splendida bambina ritratta in questa immagine è la celebre Samantha De Grenet! La showgirl, nata da una famiglia di origine aristocratica, che ha appena varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Proprio nel corso della puntata di Venerdì, infatti, la bella Samantha De Grenet ha fatto il suo ingresso come concorrente ufficiale al GF Vip. La sua lunga carriera, costellata di grandi successi, l’ha vista sfilare per i nomi più celebri del mondo della moda. Ha preso parte a diversi programmi televisivi e ha partecipato anche a La Talpa e L’Isola dei Famosi, due format amatissimi dal pubblico. Quest’ultimo anno è stato particolarmente difficile per la showgirl, che ha rivelato di aver lottato contro un tumore e ha contratto il Coronavirus. Nell’immagine che vi abbiamo mostrato, Samantha De Grenet era solo una bambina, ma la sua bellezza incredibile era già evidente. Stessi riccioli scuri, stessi lineamenti delicati e quel sorriso che sembra risplendere di luce propria. Nella didascalia allegata all’immagine, la showgirl ha spiegato che è uno scatto di quando aveva dieci anni.

E voi, avevate riconosciuto la meravigliosa Samantha De Grenet nella dolcissima bimba che vi abbiamo mostrato? Ricordiamo che la showgirl è uno dei tre nuovi concorrenti ufficiali del GF Vip: scopriremo di quali dinamiche sarà la protagonista!