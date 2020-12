Coronavirus, la notizia è appena arrivata: il giornalista e conduttore Emilio Fede è stato ricoverato, quali sono le sue condizioni, i dettagli.

Il celebre giornalista e conduttore, Emilio Fede, classe 1931, è stato ricoverato a causa del Coronavirus. La notizia è giunta da pochissimo: pare che l’uomo fosse risultato positivo al Covid diversi giorni fa e avesse rispettato il periodo di isolamento presso un Hotel situato in Campania. Ricordiamo, infatti, che l’isolamento è fondamentale in caso di positività al virus e a tal proposito è stata avanzata anche una proposta particolare. Nel corso della mattinata, Emilio Fede si è spostato presso il complesso dell’Ospedale del Mare. Il volto storico di Tg4 ha scelto di risiedere nel napoletano dopo aver scontato a Milano gli anni di arresti domiciliari a cui la giustizia lo ha condannato. Ricordiamo che la moglie del giornalista, Diana De Feo, è originaria proprio del capoluogo campano. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni di Emilio Fede.

Coronavirus, Emilio Fede ricoverato: come sta adesso

Il celebre giornalista, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Dopo aver lavorato per diversi giornali, è approdato alla Rai come conduttore. Da non dimenticare il suo impegno come inviato speciale in Africa per un totale di otto, lunghi, anni. Padre di due figlie, Emilio Fede è spostato dal 1995 con Diana De Feo, anche lei giornalista ma anche ex politica: è infatti ex senatrice del PDL. Secondo quanto riportato da Fanpage, il giornalista e scrittore, era risultato positivo al Coronavirus diversi giorni prima del ricovero. Dopo un iniziale periodo di isolamento nel capoluogo campano, si è spostato presso l’Ospedale del Mare. Nessun allarmismo, almeno da quanto riportato. Emilio Fede sembra stabile e, per questo motivo, è stato collocato nell’ala del plesso dell’Ospedale del Mare volto all’accoglienza di pazienti affetti da virus che non riscontrano sintomi importanti.

Per fortuna, pare che le condizioni di Emilio Fede siano buone e noi gli porgiamo i migliori auguri di pronta guarigione.

