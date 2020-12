“La crema in faccia messa dalla nonna… “: il meraviglioso ricordo social della conduttrice , avete capito di chi si tratta?

In questa foto era soltanto una bambina, oggi è un’amatissima conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e anche attrice. Lo scatto è apparso sul suo profilo instagram, allietando i tantissimi follower. Come sappiamo, sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano pubblicare immagini in cui appaiono da giovani, o bambini, ritornando con la mente ai tempi trascorsi, che non possono più tornare. Spesso i post pubblicati sono accompagnati da tenere frasi, tra sorrisi e momenti indimenticabili. Molte volte risulta difficile capire di chi si tratta, dato che col tempo i tratti del viso possono mutare notevolmente o semplicemente sfumare. Ma non sempre è così, infatti, in alcune persone i lineamenti restano tali, ed è semplice riconoscerli. La bambina in questa foto è oggi una meravigliosa conduttrice e attrice, che ha voluto lasciare un bellissimo ricordo sul suo profilo. Possiamo dire, che la somiglianza è debole, ma lo sguardo profondo è lo stesso: avete capito di chi si tratta?

Qui era solo un bambina, oggi è una famosissima conduttrice: il bellissimo ricordo social

Come abbiamo avuto modo di sostenere, sono moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano pubblicare foto in cui appaiono da piccoli, o anche in fase adolescenziale. Un modo per tornare ai tempi passati, e ricordare un momento che non potrà mai essere dimenticato. In questa foto appare una bellissima bambina, oggi divenuta una elegante donna, che ha voluto abbracciare i suoi tantissimi follower raccontando un meraviglioso ricordo di quando era piccola. Infatti, lo scatto è accompagnato da una gioiosa didascalia: “La granita congelata che spaccava il cucchiaino, la crema in faccia messa dalla nonna che mi finiva un po’ negli occhi sempre, la pasta avanzata la sera… la sabbia bagnata nel pugno per fare i rigoli, le formine, il rastrello..”. Ma a questo punto ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lei, della bellissima e bravissima Andrea Delogu.

La conduttrice ha voluto così rendere partecipi i suoi tantissimi follower con un meraviglioso ricordo della sua infanzia. La foto ovviamente ha raccolto tantissimi like, e in poco tempo molti sono stati i messaggi ricevuti, tutti hanno prontamente sostenuto Andrea, nel sentirsi parte del momento raccontato.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui