GF, un’amatissima coppia nata nel reality è in attesa di un secondo bebè: l’annuncio è stato appena dato tramite i loro canali social!

Una delle coppie più amate in Italia nate nel reality più famoso, il Grande Fratello, è in attesa di un secondo bebè. Parliamo di Francesca Rocco e Giovanni Masiero diventati genitori per la prima volta tre anni fa, quando è nata la piccola Ginevra. Dopo aver vissuto un periodo di crisi, i due ex concorrenti del Grande Fratello 13 hanno deciso di coronare per la seconda volta il loro grande amore. Cicogna in volo dunque per Chicca e Giovanni che hanno superato un piccolo ostacolo con pazienza ed oggi vivono felici la loro storia d’amore creando una magnifica famiglia. L’annuncio è arrivato pochissime ore fa attraverso i canali social: leggete le magnifiche parole scritte da Francesca su Instagram!

GF, secondo bebè in arrivo: l’amatissima coppia ha appena dato l’annuncio

Francesca Rocco ha dato un magnifico annuncio sui social poche ore fa. Lei e Giovanni Masiero sono in attesa di un secondo bebè! La coppia amata nata nel reality Grande Fratello hanno annunciato ai loro fan che stanno per diventare genitori per la seconda volta. “Cinque mesi…e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta!

In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale….la piccola Ginevra.

Posso dire che la vita è meravigliosa” sono le parole ricche d’amore scritte dall’ex gieffina sul suo canale Instagram. Questa didascalia è accompagnata da una magnifica foto di loro due mentre si baciano ed al centro c’è un magnifico pancino!