Ad inizio puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha dato un annuncio a sorpresa ai suoi telespettatori: accadrà nei prossimi giorni.

Un inizio puntata del Grande Fratello Vip davvero ‘scoppiettante’, c’è da ammetterlo. E sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: ancora prima di scoprire tutte le dinamiche che si svilupperanno in questo appuntamento, Alfonso Signorini ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa al suo pubblico. Diciamoci la verità: questa è, senza alcun dubbio, un’edizione del reality ricca di colpi di scena. Non soltanto perché sarà una delle edizioni più lunghe di tutta la storia del programma, ma anche perché, puntata dopo puntata, ci sono delle sorprese davvero incredibile. L’ultima, come dicevamo precedentemente, ci è stata data qualche istante fa dal padrone di casa. Ecco, ma a cosa facciamo riferimento? Qual è stata la notizia che, ad inizio ventiseiesimo appuntamento, il direttore del settimanale ‘Chi’ ha voluto dare al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano? Siete curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme!

GF Vip, l’annuncio a sorpresa di Signorini: cosa accadrà a breve

Se questi i presupposti, siamo certi, il ventiseiesimo appuntamento del Grande Fratello Vip sarà ricco di colpi di scena. Ecco, ma perché? Beh, la risposta l’abbiamo anticipata poco fa: Alfonso Signorini ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Ancora prima, infatti, di dare il via a questa nuova ed incredibile puntata, il padrona di casa ha voluto parlare a quattr’occhi con il suo pubblico. Ed ha voluto svelare loro cosa accadrà nei prossimi giorni. Ecco, ma cosa accadrà a questo punto? Se, nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto la notizia della clamorosa novità del 31 Dicembre e la notizia del prolungamento fino a metà Febbraio, cosa dobbiamo aspettarci? Beh, la risposta è scontata: l’ingresso di nuovi concorrenti. Si, avete letto proprio bene. Molto presto, entreranno ben nuovi quattro vipponi. Dopo l’ingresso, quindi, di Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi, come rivelato dal diretto interessato, entreranno nuovi concorrenti. Ecco le parole di Alfonso Signorini: ‘Venerdì prossimo ci saranno altri quattro vipponi, quattro nuovi di zecca pronti a rientrare nella casa e a ribaltare il tavolo ora che il gioco si è fatto veramente duro’.

Ma chi sono?

Ecco. Assodato che, a brevissimo, entreranno quattro nuovi vipponi, chi saranno? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna notizia certa. Fino ad adesso, infatti, Alfonso Signorini non ha svelato chi varcherà la porta rossa. Certo, sappiamo che i nuovi concorrenti dovevano essere nove. Ma chi entrerà Venerdì prossimo? Staremo a vedere!

Secondo voi, chi varcherà la famosissima porta rossa di Cinecittà? Noi non vediamo l’ora di vedere i nuovi ‘vipponi’. Voi?

