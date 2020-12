GF Vip, conoscete il titolo di studio di Cristiano Malgioglio? Il retroscena è davvero inedito e voi non l’avreste mai detto: i dettagli.

È entrato da pochissime settimane nella casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio. Eppure, in un vero e proprio batter baleno, il famosissimo cantautore si è dimostrato il protagonista indiscusso di questa quinta edizione. Solita a far divertire i suoi compagni di viaggio ed, ovviamente, il pubblico italiano con delle incredibili perle, il buon Malgioglio si è dimostrato, ancora una volta, un ottimo concorrente. Ecco, ma cosa sappiamo di lui? Certo, della sua vita professionale e lavorativa, sappiamo davvero di tutto. Come, ad esempio, siamo venuti anche a conoscenza di un particolare lutto che l’ha addolorato. Ma sapete, però, che titolo di studio ha? Ebbene si, avete letto proprio bene. Ancora prima che intraprendesse la sua carriera da cantante, Cristiano Malgioglio si è diplomato. Ecco, ma in che cosa esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, qual è il titolo di studio di Cristiano Malgioglio?

Nato nel 1945 a Ramacca, in Sicilia, Cristiano Malgioglio inizia la sua carriera da cantante davvero da giovanissimo. Lasciata la sua terra d’origine per trasferirsi a Genova ed, in seguito, a Milano, il simpaticissimo Malgioglio inizia a debuttare come cantante nel 1972. Da quel momento, sono quasi passati cinquanta anni, eppure il successo di Cristiano non ha assolutamente limiti. Attualmente voce di numerosi singoli di successo, l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip decanta di una carriera alle spalle davvero incredibile. Ecco, ma siete curiosi di sapere qual è il suo titolo di studio? Come dicevamo precedentemente, ancora prima di dedicarsi alla sua attività di cantante, Cristiano ha concluso i suoi studi liceali. Ecco, ma qual è il suo diploma? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Malgioglio si sia diplomato in ragioneria. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Dopo aver conseguito il diploma ed essersi trasferito a Genova, sembrerebbe che il cantante abbia iniziato a lavorare nelle Poste.

Insomma, dei retroscena davvero incredibile. È proprio il caso di dirlo: non si smette mai di conoscere le persone!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui