Attualmente è un concorrente del GF Vip, ma non tutti ricordano che alcuni mesi fa Filippo Nardi ha vissuto un momento difficile.

È a tutti gli effetti uno dei concorrenti della quinta edizione del GF vip, Filippo Nardi. A distanza di ben diciannove anni dalla sua prima apparizione televisiva nel medesimo reality, ma con la versione ‘nip’, il conduttore britannico si accinge a vivere la sua terza partecipazione ad un programma televisivo. E, senza alcun dubbio, ancora una volta, si lascerà ampiamente amare ed apprezzare da tutti i suoi compagni di viaggio. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con la battuta sempre pronta, ironico e simpatico, il buon Nardi saprà facilmente conquistare le simpatie di tutti. In pochissimi, però, ricorderanno che, nei mesi scorso, Filippo ha vissuto un vero e proprio momento difficile. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

GF Vip, il momento difficile di Filippo Nardi di qualche mese fa: lo ricordate?

Come raccontato in una sua recentissima intervista a BollicineVip, nei mesi scorsi, Filippo Nardi ha vissuto un momento davvero difficile. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Come raccontato anche in un nostro recente articolo, in piena prima ondata di Coronavirus, anche l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver contratto il temibile virus cinese. E di essere stato, addirittura, molto male. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che, dopo essere giunto in Brianza per rimettere a nuovo un appartamento di suo figlio, il buon Nardi ha iniziato ad accusare i primi sintomi. A partire, quindi, da dolori articolari. Fino ad un’elevata temperatura corporea. Ma il tampone cosa diceva? Beh, è proprio questa l’assurdità. A quanto pare, sembrerebbe che questo gli sia stato completamente negato soltanto perché non aveva mal di gola o tosse. ‘Mi hanno negato il tampone, ma ci sono davvero alte probabilità che io abbia contratto quel maledetto virus’, ha detto Filippo Nardi in questa intervista. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, un momento davvero difficile. Dal quale, fortunatamente, il buon Nardi è riuscito a rialzarsi più forte di prima. E la sua partecipazione al GF Vip, ad esempio, ne è la conferma.

Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto. Anzi. Dopo il dramma del Coronavirus, Filippo Nardi ha raccontato di un altro gravissimo problema: le sue finanze. In una sua intervista al settimanale ‘Nuovo’, infatti, l’ex del GF ha raccontato di avere avuto le entrate pari a zero. ‘ Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla’, ha raccontato.