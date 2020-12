Il GF Vip si allunga ancora e non termina l’8 febbraio? La rivelazione di Filippo Nardi spiazza i concorrenti; ecco cosa è accaduto nella casa.

La quinta edizione del GF Vip sta appassionando milioni di telespettatori. Un’edizione che, come ben sappiamo, non è terminata a inizio dicembre, come inizialmente stabilito, ma è stata prolungata fino a febbraio 2021. Una scelta, quella degli autori, spinta sia dal grande successo del reality, che dalla particolare situazione che stiamo vivendo nel nostro Paese. Una scelta che, però, ha portato alcuni concorrenti ad abbandonare il gioco: Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci sono tornati a casa. Nuovi concorrenti, però, hanno fatto il loro ingresso ed altri ancora varcheranno la porta rossa nelle prossime puntate. Tra i vip entrati nella scorsa puntata c’è anche lui, Filippo Nardi, l’ex gieffino famoso per la sua sfuriata in confessionale (“Dove sono le sigarette?”). Ebbene, è stato proprio lui, durante una chiacchierata in casa, a lasciare intendere ai vip che il reality potrebbe non terminare l’8 febbraio, come loro sanno. La reazione dei concorrenti, in particolare di Tommaso, è imperdibile. Diamo un’occhiata.

Il Grande Fratello Vip terminerà l’8 febbraio? È questa la data che Alfonso Signorini ha comunicato ai vip, quando ha parlato loro del prolungamento di questa edizione. Nelle ultime settimane, però, l’indiscrezione di un ulteriore prolungamento fino al 15 febbraio è diventata sempre più virale sul web. E non solo! Durante una chiacchierata in casa, Filippo Nardi, con la sua espressione, ha lasciato intuire ai ragazzi che il GF Vip potrebbe non terminare neanche l’8 febbraio! Una ‘rivelazione’ che ha decisamente sconvolto i vip nella casa. Date un’occhiata:

Tommaso entra in panico intendendo da Filippo che il programma non finirà l’8 febbraio#gfvip pic.twitter.com/iZ25JGVHck — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Filippo, essendo subentrato da poco, non può riferire ai vip in casa alcuna informazione proveniente dall’esterno. Ma la sua espressione è stata piuttosto eloquente! La reazione più forte è stata quella di Tommaso, che ha esclamato: “Guarda che str****, perché fai quella faccia? Finisce l’8 febbraio? Filippo non puoi fare questi giochi a noi!”. Ma Nardi si limita a rispondere con un dubbioso “Boh!”.

Insomma, per il momento la data precisa della finale del GF Vip resterà ancora un mistero. Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire quando terminerà questa lunghissima ed appassionante edizione del reality show. E voi, chi volete in finale?