GF Vip, Alfonso Signorini ‘becca’ di nascosto Maria Teresa Ruta di ritorno dalla pubblicità, ma sapete cosa stava facendo? Non ci crederete!

È il vero e proprio ciclone della casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta. Entrata a far parte della quinta edizione del programma ad inizio Settembre scorso, la simpaticissima conduttrice si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, la colonna portante della casa. Di nomination, lo sappiamo benissimo, ne ha superate davvero tantissime. Eppure, l’ex vincitrice di Pechino Express è ancora lì. Pronta, soprattutto, a farci emozionare, perché diciamoci la verità la Ruta non ha assolutamente una storia facile, e a farci divertire. E lo ha fatto anche nel corso della ventiseiesima puntata del programma. È appena ritornato dallo sketch pubblicitario quando Alfonso Signorini ‘becca’ di nascosto la conduttrice. Ecco, ma sapete cosa stava facendo esattamente la simpaticissima Maria Teresa? Vi diciamo noi ogni cosa! Vi anticipiamo soltanto che siamo certi che non crederete ai vostri occhi quando lo leggerete. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Signorini ‘becca’ di nascosto Maria Teresa: ripresa proprio così

Una ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena, di annunci a sorpresa ed, ovviamente, di momenti tantissimo divertenti. La protagonista indiscussa di questi momenti tutti da ridere è sempre lei: Maria Teresa Ruta. Ritornato da uno sketch pubblicitario, Alfonso Signorini si è immediatamente collegato con la mistery room con la bellissima conduttrice . Un collegamento davvero incredibile, però. Perché, come dicevamo precedentemente, la simpaticissima Ruta non sa assolutamente che dallo studio di Cinecittà si sono collegati. E così continua a fare ciò che stava facendo. Cosa? Diamoci uno sguardo insieme.

La foto, ovviamente, non rende il movimento. Ma, vi assicuriamo, Maria Teresa Ruta stava facendo un po’ di ‘stretching’. Infatti, aperto il collegamento reale con lei, Alfonso Signorini ha detto: ‘Ma ti devo incatanare?’. Immediata è stata la reazione dell’ex vincitrice di Pechino Express. ‘Devo scaricare un po’ la tensione’, ha detto. Un momento davvero divertente, da come si può chiaramente comprendere. Che, tra l’altro, è stato reso ancora più speciale subito dopo con il filmato della sua mamma.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui