Sonia Lorenzini è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma che lavoro faceva prima di approdare a Uomini e Donne? Scopriamolo insieme.

È entrata nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini. Eppure, nonostante siano passati pochissimi giorni, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ha saputo ampiamente catturato l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, con indosso quel delizioso abito di piume di colore lilla, l’influencer mantovana ha incantato tutti con la sua immensa bellezza, ma anche per la furiosa lite con Tommaso Zorzi appena terminata la diretta. Insomma, si prospetta un percorso davvero scoppiettante. D’altra parte, sappiamo benissimo che il carattere di Sonia non è assolutamente calmo e pacato, ma piuttosto frizzantino. E, come dicevamo precedentemente, abbiamo avuto modo di tastarlo durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. È proprio nel famoso dating show di Maria De Filippi che la Lorenzini ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Ecco, ma se la partecipazione al programma di Canale 5 le è valsa il successo e l’amore con Emanuele Mauti, che lavoro faceva prima di approdare nello studio di Cinecittà? Siete proprio curiosi di scoprirlo? Vi accontentiamo immediatamente.

GF Vip, che lavoro faceva Sonia Lorenzini prima di Uomini e Donne?

Attualmente è nella casa del Grande Fratello Vip, ma prima di prendere parte al famoso programma di canale 5, lo sappiamo benissimo, Sonia Lorenzini si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare nello studio di Uomini e Donne. È qui che, dapprima come corteggiatrice ed, in seguito, come tronista, l’amatissima influencer mantovano ha conquistato le simpatie davvero di tutte. Tanto da diventare attualmente una delle vere e proprie regine del mondo social. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa faceva come lavoro prima di Uomini e Donne? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima Lorenzini, prima del dating show di Maria De Filippi, fosse una barista. Attualmente, come dichiarato dalla diretta interessata, la simpaticissima Sonia non si reputa affatto una Vip, ma è comunque un’amatissima influencer.

Cos’è esattamente successo con Tommaso?

Sapevamo perfettamente che, ancora prima di entrare nella casa del GF Vip, tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi non correva affatto buon sangue. Vecchi rancori, infatti, hanno fatto sì che i due ragazzi si scontrassero qualche ora dopo l’ultima diretta. ‘Sento il rumore del circo’, aveva detto l’influencer milanese appena vista Sonia nella glass room. Una frase che non è passata inosservata. E che ha scatenato l’ira della mantovana una volta salutato Alfonso Signorini.

Secondo voi, Tommaso e Sonia riusciranno mai a chiarirsi? E a vivere questa esperienza insieme? Staremo a vedere!

