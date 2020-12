GF Vip, Sonia Lorenzini, spunta la foto da ragazza: com’era prima di Uomini e Donne, irriconoscibile.

E’ entrata da poco meno di una settimana e già ha portato grande animazione nella casa del Grande Fratello Vip. Sonia Lorenzini ha avuto diversi scontri che hanno spiazzato l’atmosfera quieta dei coinquilini. Quest’edizione del reality, a quanto pare, sta portando grande turbamento, dato che i colpi di scena sono all’ordine del giorno. In ogni diretta sono tantissime le rivelazioni inaspettate, i confronti e i litigi che ricoprono la serata. Forse, per questo, il pubblico segue con trepidazione le avventure dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Venerdì scorso, abbiamo avuto modo di vedere l’entrata di nuovi partecipanti, ossia quella di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Vari momenti hanno già interessato i nuovi ingressi e sicuramente ce ne saranno molti altri, dato che sembra non esserci tregua in casa. Soffermandoci sull’ex tronista di Uomini e donne, Sonia è certamente una bellissima ragazza, divenuta popolare dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi. Il suo profilo instagram è davvero seguitissimo, e proprio qui è spuntata una foto da ragazza: ecco com’era qualche anno fa.

GF Vip, Sonia Lorenzini, spunta una foto da ragazza: l’avete riconosciuta?

Un’edizione a quanto pare ricca di colpi di scena, il Grande Fratello Vip continua a riscuotere un successo incredibile. Il tutto dovuto non solo al bravissimo conduttore Alfonso Signorini, ma anche ai concorrenti presenti, che con le loro personalità tanto schiette e spumeggianti animano costantemente l’atmosfera in casa. Nella precedente puntata andata in onda, abbiamo assistito all’entrata di nuovi concorrenti. A colpire i telespettatori certamente è stata Sonia Lorenzini, che si è presentata con uno scintillante abito ricco di piume, che non poteva passare inosservato. Tutti ricorderemo certamente la sua partecipazione in veste prima di corteggiatrice, ed in seguito di tronista, nel seguitissimo programma Uomini e Donne. Quell’esperienza le ha portato un’immensa popolarità, tanto che sui social il suo profilo conta oltre 800 mila follower. E proprio sui social, è spuntata una foto di quando la Lorenzini era giovanissima, uno scatto da ragazza: l’avete riconosciuta? Nell’immagine in basso, Sonia aveva sicuramente qualche anno in meno, col tempo è un po’ cambiata, ovviamente i tratti sono sempre gli stessi.

Possiamo affermare che la concorrente del Gf Vip è sempre stata una bellissima ragazza, ma col tempo ha acquisito un’avvenenza maggiore.

