Luca Jurman, ricordate l’ex insegnante di Amici? Eccolo dopo 10 anni

E’ stato nel corpo docenti del talent show di Canale 5 dal 2007 al 2011, ma che fine ha fatto il vocal coach Luca Jurman?

Se seguite Amici da molti anni, ricorderete sicuramente l’ex insegnante di canto Luca Jurman: era l’epoca di Alessandra Amoroso, Marco Carta, Valerio Scanu, per intenderci. Cantante, musicista, arrangiatore, produttore discografico, la sua carriera inizia prestissimo, ad appena 13 anni, come pianista jazz. Mentre lavora a concerti, in tv ed in teatro, non abbandona mai la sua attività di vocal coach e insegnante di canto nella sua scuola di Milano. Quasi 54 anni, vanta collaborazioni con i più grandi artisti nazionali ed internazionali tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Andrea Bocelli, Pino Daniele, Mogol, Ornella Vanoni, Anna Oxa. Ma che fine ha fatto Luca Jurman dopo la sua esperienza come insegnante ad Amici?

Luca Jurman oggi: cosa ha fatto dopo l’esperienza ad Amici

Terminata l’esperienza nella famosa scuola di Maria De Filippi, nel 2012 si dedica al ‘Jazoul Project’, un progetto nato con Antonio Faraò nella sua scuola di canto a Cinisello Balsamo dove insegna il metodo ‘Vocal Classes’, descritto come “un sistema didattico che fonda le radici della sua metodologia sia sulla parte tecnica e scientifica dell’uso dello strumento voce che sull’applicazione delle regole del linguaggio musicale”. L’ex docente della scuola di Canale 5 è stato inoltre vocal coach anche nel programma ‘Lasciatemi Cantare’, condotto da Carlo Conti su Rai 1 nel 2011.

Il 17 novembre 2018 Luca si è esibito al Bflat di Cagliari per il festival organizzato dalla Domina Edizioni Musicali con la direzione artistica di Marco Tullio Coco. Di Luca Jurman si ricorda soprattutto la sua severità come docente e i suoi metodi molto rigorosi. Quello che è certo è che anche lui ha contribuito a scrivere una bellissima pagina del talent creato da Maria De Filippi.

