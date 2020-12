Magali Gil, chi è la presunta figlia di Maradona e come l’ha scoperto

In questo articolo vi parliamo di Magali Gil, presunta figlia di Diego Armando Maradona: ecco chi è e come l’ha scoperto

La morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre del 2020, ha scatenato una guerra ‘fratricida’. Tutti si contendono l’eredità del Pibe de Oro che, stando a quanto si apprende da fonti attendibili, ammonterebbe a settanta milioni di dollari. Un cifra pazzesca, sulla quale tutti vogliono mettere le mani. I figli legittimi di Diego sono cinque: Dalma e Giannina, nate dal matrimonio con Claudia Villafane, Diego Jr., nato dal flirt con Cristiana Sinagra, Jana e Diego Fernando, nati rispettivamente dalle relazioni con Valeria Sabalain e Veronica Ojeda. Poi ci sarebbero altri cinque che sostengono di essere figli di Maradona: Santiago Lara di 19 anni, Joana, i gemelli Lu e Javielito, avuti durante il ‘periodo cubano’, e Magali Gil, l’ultima ad aver confessato di essere figlia di Diego.

Chi è Magali Gil?

Magali Gil pare sia una dei cinque figli illegittimi di Diego Armando Maradona, o almeno come lei afferma. La ragazza, di 25 anni, sarebbe uscita allo scoperto dopo la morte del Pibe de Oro, avvenuta il 25 novembre del 2020. La notizia è stata rilasciata dal Daily Mail, che sottolinea: “è l’altra figlia italiana di Maradona“. La ragazza sarebbe nata dalla relazione con Claudia Mariana. La mamma, dopo averla partorita, l’avrebbe abbandonata e solo sette anni fa, in occasione dei suoi diciotto anni, si sarebbe ricongiunta con la figlia. Proprio in quell’occasione, la donna le avrebbe parlato di suo padre. Solo adesso, però, la ragazza dice di essere figlia di Diego e chiede a gran voce il test del DNA: “È un mio diritto“. D’altronde, la posta in palio è abbastanza alta: settanta milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Magali Gil (@maguigil)

La venticinquenne pare abbia avviato un procedimento legale già lo scorso anno. E sul suo profilo social precisa: “Verso la fine del 2018, mi ha contattato la mia madre biologica per dirmi che mio padre era Diego Armando Maradona. Ho sempre saputo di essere stata adottata, ma non sapevo chi era mio padre. La notizia mi ha sconvolto e ha risvegliato in me un desiderio di conoscere la mia identità, come un diritto universale“. La venticinquenne ha poi pubblicato un video sul suo account Instagram, che ha raggiunto più di quarantamila persone. La notizia è ormai rimbalzata anche in Italia, dove risiede uno dei figli di Diego Armando Maradona.