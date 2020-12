Martina Sambucini è Miss Italia 2020: età, altezza e curiosità della vincitrice

Martina Sambucini è Miss Italia 2020: in questo articolo vi diciamo la sua età, l’altezza e altre curiosità su di lei

Miss Italia è un concorso di bellezza che si svolge ogni anno ed elegge la donna più bella d’Italia. Sin dalla prima edizione, nel lontano 1946, ha visto tra le concorrenti donne che poi sarebbero diventate famose nel mondo dello spettacolo. Quest’anno, nonostante la pandemia in atto, l’organizzatrice Patrizia Mirigliani non ha voluto rinunciare al concorso, ridimensionandolo in maniera notevole. L’ottantunesima edizione del concorso si è tenuta a Roma, presso lo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale, e senza la messa in onda televisiva, sostituita dalla diretta streaming sui canali ufficiali. Eliminata anche la sfilata in body: le ragazze hanno sfilato in abiti sportivi ed eleganti.

Martina Sambucini è Miss Italia 2020

La finale dell’ottantunesima edizione di Miss Italia si è tenuta lunedì 14 dicembre 2020 ed è stata condotta da Alessandro Greco e Margherita Praticò. Le ventitré finaliste dell’ottantunesima edizione sono: Martina Zonco; Carolina Basso; Francesca Rabbolini; Flavia Cemin; Marta Morsanutto; Francesca Toffanin; Alice Leone; Greta Iotti; Lucia La Forgia; Greta Beruatto; Lea Calvaresi; Lada Anashkina; Alice Ferazzoli; Anastasia Di Pietro; Erika Argenziano; Lucia Apicella; Simona Frascaria; Camilla Corrado; Francesca Tiziana Russo; Sofia Fici; Elena Meloni; Beatrice Scolletta; Martina Sambucini. Le ragazze si sono sottoposte al test anti-Covid prima della gara e hanno rispettato il distanziamento e le norme di sicurezza, pur apparendo senza mascherina sul palco per poter essere adeguatamente votate dai giurati. L’ottantunesima edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha visto trionfare Martina Sambucini, Miss Roma. La ragazza ha battuto le altre due finaliste, Miss Liguria Alice Leone (terza classificata) e Miss 365 Beatrice Scolletta (seconda classificata). La vincitrice è stata decisa attraverso il voto della giuria. Assente quest’anno il televoto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᎷᎯᎡᎢᏐᏇᎯ (@martinasambucini)

Martina Sambucini ha 19 anni ed è nata e cresciuta a Frascati, in provincia di Roma. Ha gli occhi verdi, i capelli castani ed è alta un metro e settantasette centimetri. È stata proclamata Miss Roma a settembre, fascia che le ha consentito di partecipare al concorso nazionale. Si è diplomata al liceo linguistico ed è al primo anno di università, nella facoltà di psicologia sociale. Dopo aver indossato la corona ha dichiarato: “Stento a crederci. Ringrazio tutti, penso alla mia famiglia che non ho potuto chiamare prima! Sono felice, spero di non deludere nessuno”. Su Instagram è seguita da circa duemila persone, ma siamo sicuri che, dopo la vittoria del concorso di bellezza, il suoi seguaci cresceranno a dismisura. Sul suo profilo appaiono foto insieme ad un ragazzo, ma sono abbastanza vecchie. Non sappiamo, dunque, se la nuova Miss Italia sia fidanzata o single.