Nathaly Caldonazzo, spunta la foto con la mamma: due gocce d’acqua

Avete mai visto la bellezza della mamma di Nathaly Caldonazzo? La splendida attrice e showgirl le somiglia in modo incredibile.

Nathaly Caldonazzo, la cui carriera esplose negli anni ’90, è sempre stata una donna dal fascino indiscutibile: non solo attrice ma anche ballerina e soubrette, è conosciuta anche coi nomi di Nathalie Snell o Caldonazzo. Nata a Roma nel 1969, nel 1997 ebbe grande successo come primadonna della Compagnia del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Film, fiction, spettacoli teatrali, Nathaly ha vissuto il mondo dello spettacolo in tutte le sue sfaccettature. Appassionata anche di pittura come aveva raccontato durante una puntata di ‘C’è Tempo per’, la Caldonazzo ha anche confessato che questa passione l’ha aiutata a sfogare il dolore derivato dal rapporto col padre: “Mio padre era violento con mia madre e io sfogo ciò che ho dentro di me nella pittura. Ho subìto parecchio questo aspetto da piccola e quando è capitato a me ho sempre girato i tacchi e me ne sono andata. Non bisogna mai dare una seconda chance, non è vero amore”. Con sua madre, invece, la showgirl ha sempre avuto un buon rapporto. A proposito, l’avete mai vista? Ecco la foto spuntata sul profilo Instagram di Nathaly.

Nathaly Caldonazzo, sua madre è davvero bellissima: identica a lei

Non tutti sanno che Nathaly è figlia d’arte: sua madre è la ballerina e coreografa olandese di origine indiana Leontine Snell. La sua carriera artistica l’ha portata a viaggiare in tutto il mondo, ma è in Italia che la donna incontra l’amore con cui costruire una famiglia: dal matrimonio con Mario Caldonazzo nascono due figlie, Nathaly e Patrizia. Nathaly, molto attiva sui social, ama condividere con i suoi follower molti scatti che la ritraggono in vari momenti della vita quotidiana: tra questi, anche un’immagine in cui si mostra con sua madre. Una donna davvero bellissima ancora oggi, da cui la figlia ha ereditato il suo magnifico aspetto.

Stessi lineamenti ma con gli occhi chiari, Leontine somiglia tantissimo a sua figlia: complimenti ad entrambe.

