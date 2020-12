Nina Soldano, la terribile perdita subita: un dolore straziante per l’attrice di Un posto al sole.

Presente ogni giorno nelle nostre case, grazie alla seguitissima e bellissima serie televisiva Un posto al sole, l’amatissima attrice Nina Soldano ha affrontato un dolore straziante, a causa della perdita subita. La Soldano conquista la popolarita’ nel 1987, essendo tra i protagonisti di un programma cult della televisione italiana, Indietro Tutta, condotto da Renzo Arbore, dove interpreta Miss Sud. In seguito, ha lavorato tra cinema e televisione, riscontrando un enorme successo. Sono molte le fiction che hanno visto la sua presenza, come Professione fantasma, Non lasciamoci più, Il giudice Mastrangelo, e non solo. Come dimenticare, il suo spettacolare ruolo in Fatalità, di Ninì Grassia, al fianco del mitico Nino D’Angelo. Una carriera che è proseguita e che ha toccato numerose interpretazioni. Nina è molto seguita, sono numerosi i follower che ogni giorno le mostrano un grande affetto. La bellissima attrice, qualche anno fa, ha subito una terribile perdita: un dolore straziante , e difficile da superare.

Una perdita terribile per l’amatissima attrice Nina Soldano

Oggi, siamo abituati a vederla nel ruolo della schietta e temibile Marina Giordano, nella seguitissima serie Un posto Al sole, Nina Soldano con la sua prorompente ed eccellente interpretazione incanta tutte le sere i telespettatori. Nel suo ruolo, l’attrice mostra sempre una donna forte, che non si lascia sopraffare da nessuno, ma certamente la nostra bellissima Nina avrà una forte sensibilità. Purtroppo, l’amatissima attrice ha subito una perdita terribile, infatti, qualche anno fa ha perso entrambi i genitori. Un lutto doloroso per Nina Soldano che si è trovata a fare i conti con un momento così fragile. La donna ha trovato conforto e appoggio grazie a suo marito, che è stato una grande spalla.

Un lutto tremendo per la Soldano, che ha dovuto affrontare con forza e coraggio, non lasciandosi sopraffare dagli eventi che l’hanno colpita.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui