Nino Frassica, sapete con chi è sposato adesso? Il nome di sua moglie

Famosissimo ed apprezzatissimo attore, Nino Frassica ha una situazione sentimentale ricca: sapete il nome della sua moglie attuale?

Attore, comico, conduttore radiofonico e televisivo: tutto questo è Nino Frassica. Insomma, un artista a tutto tondo, c’è da ammetterlo. Nato a Messina nel 1950, il buon Antonino, questo è il suo vero nome, inizia a farsi spazio nel mondo dello spettacolo a soltanto vent’anni. È proprio in giovane età che, dopo aver preso parte a diversi spettacoli teatrali locali, l’attore siciliano si fa conoscere ed apprezzare dal magnifico Renzo Arbore. Da quel momento, e ci troviamo esattamente nel 1983, inizia l’interminabile ed encomiabile carriera di Frassica. Sono, infatti, passati esattamente 37 anni da quel momento, eppure il siciliano continua ad essere uno dei personaggi televisivi super influenti del piccolo schermo. Colonna portante di numerosi cortometraggi, film televisivi e cinematografici ed, infine, spettacoli teatrali, la carriera di Nino Frassica è davvero incredibile. E, badate bene, non è la sola. Anche la sua vita sentimentale, c’è da ammetterlo, è davvero molto ricca. A cosa facciamo riferimento? Beh, la risposta è davvero semplice. L’attore conta ben due matrimoni. Si, avete letto proprio bene. Ma come si chiama la sua attuale moglie? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Nino Frassica, sapete come si chiama sua moglie?

Se da una parte, quindi, abbiamo una carriera professionale e lavorativa, ricca di incredibili esperienze, dall’altra parte, invece, abbiamo una vita sentimentale altrettanto ricca. Come dicevamo precedentemente, infatti, sembrerebbe che il buon Nino Frassica sia stato sposato ben due volte. Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il primo matrimonio sia avvenuto nel lontano 1985. Quando, all’età di 35 anni, è convolato a nozze con la bellissima Daniela Conti. Il loro matrimonio, però, non è durato tantissimo. A distanza di ben cinque anni dal fatidico ‘si’, la coppia, infatti, si è separata. Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che ha spinto la coppia a dirsi ‘addio’. Fatto sta che, nel 1993, i due si sono definitivamente lasciati. Il secondo matrimonio, invece, è avvenuto poco più di due anni fa. Era esattamente l’anno 2018 quando, per la sua seconda volta, l’attore siciliano convolava a nozze. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è questa sua seconda moglie? Come si chiama? Stando alle poche informazioni che siamo riusciti a rintracciare sul web, sembrerebbe che lei si chiami Barbara Exignotis. E che abbia ben quarantacinque anni. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, tra i due innamorati ci sono ben quindici anni di differenza. Purtroppo, al momento, non abbiamo nessun’altra informazione su di lei. Basti pensare che, per sposarsi per la seconda volta, significa che la bellissima donna deve essere davvero speciale.

E voi sapevate come si chiamasse la sua seconda moglie?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui