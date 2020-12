In questa foto sui social ha soltanto diciassette anni, ma voi avete riconosciuto questo attore e comico davvero ‘top’? Chi è lui!

Nuovo ed imperdibile appuntamento con ‘i vip da piccoli’. Chi è questo tenerissimo attore e comico di raffigurato in questa fotografia? Sappiamo benissimo che, spesso e volentieri, i personaggi pubblici si dilettano a condividere scatti appartenenti al loro passato. E così, ‘spulciando’ con attenzione il profilo social di questo famosissimo attore e comico, siamo riusciti a rintracciare questa foto. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è esattamente? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato, ad esempio, della regina della Tv da piccola o dell’amatissima cantante in compagnia del suo papà, ma chi è questa giovanissimo ragazzo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, nonostante in questo scatto abbia soltanto diciassette anni, alcuni tratti distintivi si fanno già chiaramente riconoscere. A partire, quindi, dagli occhi. Fino all’espressione del viso. Avete già capito di chi stiamo parlando? No? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Qui ha solo diciassette anni, adesso è un comico ed attore super amato: è proprio lui

Siete riusciti a capire chi è questo giovanissimo attore? Beh, guardate con attenzione la foto. E cerchiamo di carpire tutti i dettagli. Vi assicuriamo, non è assolutamente difficile distinguerlo. Ebbene. Stiamo parlando proprio di lui: Leonardo Pieraccioni. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, l’attore e comico fiorentino non perde mai occasione di poter condividere scatti fotografici davvero incredibili. Qualche settimana fa, ad esempio, vi abbiamo parlato del simpatico siparietto con Massimo Ceccarini, suo fedelissimo compagno. Adesso, invece, vi parleremo di questo scatto in cui il buon Pieraccioni ha soltanto diciassette anni. ‘La mia prima volta davanti ad un pubblico’, ha scritto l’ex compagno di Laura Torrisi a corredo di questo scatto del passato. Rigorosamente in bianco e nero, quindi, il buon Pieraccioni ha voluto mostrare questa foto di sé davvero inedita.

Avreste mai detto fosse lui? Diciamoci la verità: non era assolutamente difficile riconoscerlo. Anche voi la pensate come noi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui