Qui è una bambina con la sorella: non immaginereste mai di chi si tratta

E’ ancora oggi una delle attrici e showgirl più belle, qui la vediamo in uno scatto da bambina insieme a sua sorella: sapete chi è?

La sua carriera decollò negli anni ’90, ma ancora oggi, a 51 anni, è una donna stupenda. In questa foto la vediamo bambina insieme a sua sorella, in una posa dalla quale già si può intuire la propensione artistica di ballerina e showgirl. Infatti la bellissima bionda a cui ci riferiamo non è solo un’attrice, ma anche una ballerina che ha ereditato la passione per la danza dalla sua mamma. Nel 1997 fu infatti primadonna della Compagnia del Bagaglino. Capito di chi si tratta?

Nathaly Caldonazzo da bambina insieme alla sorella: dolcissime

Le due bambine in foto sono Nathaly Caldonazzo e sua sorella Patrizia: entrambe nate dal matrimonio della coreografa olandese Leontine Snell e l’italiano Mario Caldonazzo, le due bellissime sorelle sono molto unite ed entrambe lavorano in campo artistico. Patrizia Caldonazzo è infatti una regista, autrice, sceneggiatrice e redattrice a Raiuno Cultura. Somiglia moltissimo alla sorella, anche se ha gli occhi chiari e i capelli scuri rispetto a Nathaly. Tre donne, Leontine e le sue due figlie, davvero in gamba che hanno saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo puntando sul talento nonostante la loro disarmante bellezza. Sul suo profilo Instagram, si può notare in diversi scatti, l’unione e l’amore che c’è tra loro. Proprio sotto uno di questi scatti la bionda attrice scrive: “Amo la mia famiglia fatta di donne forti e indipendenti che con grande forza vanno sempre avanti senza mai dipendere da nessuno e con il sorriso sulle labbra anche se dentro hanno la tempesta, a testa alta sempre e comunque perché sanno che la vita e’meravigliosa nonostante tutto….”.

