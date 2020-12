Qui era un bambino di sei anni, oggi è un attore famosissimo: capito chi è?

L’abbiamo visto recitare in tanti film e fiction di successo: in questa foto ha solo sei anni, capito di quale attore si tratta?

E’ tra gli attori italiani di maggior talento e versatilità: di bell’aspetto, elegante, è l’esempio di chi fa questo mestiere grazie ad anni di studio, impegno e gavetta. I suoi esordi furono a teatro, ma già negli ’90 approda in tv interpretando ruoli in varie fiction che resteranno nel cuore dei telespettatori. Romano, nato da genitori di origine pugliese, si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Molto seguito sui social, sul suo profilo condivide molti scatti di momenti della sua carriera. In questa foto che vi mostriamo è solo un bambino, ma guardando attentamente potrete capire da soli di chi si tratta altrimenti ve lo diciamo noi.

Pierfrancesco Favino, la foto d’infanzia dell’attore gli somiglia tantissimo

Avrete già capito che il bambino della foto è l’amatissimo attore Pierfrancesco Favino. Indimenticabili le sue interpretazioni nelle fiction Amico mio, Padre Pio e Ferrari. Il successo definitivo arriva però, nel 2006, con il ruolo da protagonista nella miniserie Gino Bartali – L’intramontabile, dove interpreta il celebre ciclista toscano. Per quella parte Pierfrancesco si allenerà a percorrere circa 5000 km in bicicletta. Ne L’ultimo bacio del 2001 di Gabriele Muccino, interpreta Marco, unico amico felicemente sposato di una compagnia di trentenni immaturi e irrisolti. Ottime anche le sue interpretazioni drammatiche come quella del sergente Rizzo in El Alamein – La linea del fuoco di Enzo Monteleone (per la quale riceve la candidatura al David di Donatello ed al Ciak d’Oro) e del medico omosessuale Biccio nella seconda regia di Luciano Ligabue Da zero a dieci, oltre a ruoli in commedie quali Al cuore si comanda con Claudia Gerini, Nessun messaggio in segreteria al fianco di Carlo Delle Piane e Passato prossimo, opera prima di Maria Sole Tognazzi, al fianco di Paola Cortellesi, Claudio Santamaria e Gianmarco Tognazzi.

Nel 2018, sul palco dell’Ariston Favino affiancò Carlo Conti alla conduzione del Festival e fu semplicemente eccellente nel suo ruolo.

