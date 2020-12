Rosa Perrotta rompe finalmente il silenzio sul suo canale social ufficiale: cosa sta accadendo realmente con Pietro, è crisi?

In questi ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare di loro: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Conosciutisi ed innamoratisi nello studio di Uomini e Donne, la coppia, per tutti questi anni, ha vissuto una splendida storia d’amore. Facendo sognare, così, milioni di telespettatori ed italiani. Attivissimi e super amatissimi sui rispettivi canali social, i due giovani campani non hanno mai perso occasione di poter condividere ogni cosa con i loro sostenitori. Non soltanto, infatti, sono sempre stati soliti a condividere incantevoli scatti fotografici di coppia, ma hanno anche sempre reso partecipi il loro pubblico delle ‘avventure’ insieme al piccolo Dodo, il loro primogenito nato nel Luglio del 2019. Da un po’ di tempo a questo parte, però, sembrerebbe che ci sia qualcosa che non stia andando per il verso giusto. Tanto è vero che diversi loro sostenitori ritengono che, purtroppo, la coppia stia attraverso un periodi di crisi. È davvero così? Fino a questo momento, purtroppo, non avevamo alcuna certezza da parte dei diretti interessati. Neanche adesso l’abbiamo, sia chiaro. Soltanto che, pochissime ore fa, Rosa ha finalmente rotto il silenzio. Attraverso alcune Instagram Stories condivise sulla sua pagina social ufficiale, la bella Perrotta ha spiegato cosa sta esattamente accadendo.

Rosa Perrotta rompe il silenzio: è veramente crisi con Pietro? La verità

È veramente crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, se ne sta parlando davvero tantissimo, ma è davvero così? La coppia che ha fatto appassionare ed innamorare milioni di italiani, quindi, sta attraversando un momento buio? D’altra parte, proprio recentemente, la bellissima campana aveva confessato che, a causa di un momento davvero difficile legata alla sua famiglia, la situazione di coppia purtroppo non aveva affatto attraversato un periodo facile. Eppure, sembrava che tutto fosse ritornato alla normalità. Ecco, ma adesso cosa sta realmente accadendo? Cosa sta succedendo tra Rosa e Pietro? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, ancora adesso, non abbiamo alcuna notizia certa da darvi. Nonostante, in questi ultimi giorni, stia letteralmente impazzando la notizia di una loro rottura, i due diretti interessati non hanno proferito parole in merito. Anche le ultime Instagram Stories, purtroppo, non ci spiegano dettagliatamente cosa sta accadendo. Certo, la Perrotta ha ammesso di stare vivendo un periodo non molto facile, ma non è stata del tutto chiaro. ‘Ve ne siete accorti, lo sapete. Parleremo anche di questo tra poco’, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

‘Non è un periodo sicuramente semplice per me’, ha continuato a dire Rosa Perrotta. Ecco, cosa sarà accaduto con Pietro? È solo un momento passeggero? Oppure, le loro strade si sono definitivamente separate? Noi ci auguriamo che tutto possa risolversi per il meglio.

