Alfonso Signorini durante il GF VIP Party, a pochi minuti dalla diretta del reality, ha fatto una rivelazione inaspettata. Ecco le parole del conduttore.

Sta per iniziare una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Questa sera di 14 dicembre sono attese tantissime sorprese che intratterranno non solo i concorrenti della Casa più spiata d’Italia ma anche gli italiani amanti del reality. L’ingresso di tre nuovi protagonisti ha riscaldato ancora di più l’atmosfera. Ma a pochissimi minuti dalla diretta, nel consueto appuntamento con GF VIP Party, Alfonso Signorini ha deciso di dire la sua riguardo Giulia Salemi. E’ di lei che si parla prima di cominciare la puntata: la concorrente, che ha già partecipato in passato al reality, non sembra esser ‘lei’ agli occhi del conduttore. Sentite Alfonso Signorini come ha commentato il percorso iniziato da poco della concorrente…

GF VIP, Alfonso Signorini a pochi minuti dalla diretta: la rivelazione inaspettata

Alfonso Signorini a pochi minuti dalla diretta del GF VIP si è collegato in diretta con il GF VIP Party in onda sul portale del reality. Ai microfoni di Mediaset, con Annie Mazzola e Awed, il conduttore del programma ha parlato di Giulia Salemi. “Io giulia non l’ho ancora bene inquadrata, è molto presa dal suo essere Giulia Salemi, la vedo presa dal suo personaggio. E’ impostata” ha dichiarato Signorini. La rivelazione è del tutto inaspettata, ha continuato così: “Nella prima edizione era una sorta di Bridget Jones, ha poi avuta la tranvata da Francesco Monte, ne è uscita vittima e simpatica. L’ho trovata questa volta stilosa, laccata. Dico, boh? Non lo so, dov’è la Giulia Salemi che tutti ci aspettavamo?“.

Così Signorini ha deciso che questa sera proverà a cambiare il suo atteggiamento facendole una sorpresa. Sentite cosa ha rivelato il conduttore pochi minuti prima della diretta: “Ho visto che è stata in crisi negli ultimi giorni. O decide di buttarsi alle spalle il suo pregresso ed inizia a viversi l’esperienza, oppure… se continua così potrebbe risultate troppo impostata. Vi regalo un anticipazione, poichè l’ho vista un po’ in crisi. Ci siamo organizzati, questa sera le faremo una sorpresa che dovrebbe spezzare la sua cortina di ferro che ha calato da quando è nella casa“. Cosa aspettarsi dal reality? Non vediamo l’ora che inizi una nuova puntata del GF VIP!