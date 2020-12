Simone Montedoro, chi è la sua compagna: curiosità su Lara Carnevale

Avete mai visto la compagna del celebre attore Simone Montedoro? Lei si chiama Lara Carnevale: tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Il bravissimo Simone Montedoro, conosciuto ai più per il suo ruolo di capitano dei Carabinieri Giulio Tommasi nella fiction Rai “Don Matteo”, è in coppia ormai da anni con Lara Carnevale, donna lontana dal mondo dello spettacolo e con la quale ha un figlio, Matteo, nato nel 2014. I due convivono ad Ibiza per le esigenze lavorative di lei. Simone e Lara ballarono insieme sulla pista di Ballando con le stelle quando il bel Montedoro partecipò come concorrente al programma condotto da Milly Carlucci nel 2017 e la loro intesa colpì molto il pubblico. Ma chi è Lara Carnevale, che lavoro fa? Scopriamolo insieme.

Lara Carnevale, tutto sulla compagna di Simone Montedoro

Nata il 7 ottobre del 1981, Lara Carnevale è un’atleta professionista: diverse le discipline praticate come il salto in lungo, il salto triplo, Eptathlon, corsa 200 metri e corsa 800 metri. Nonostante abbia chiuso con le gare di atletica, da grande appassionata di sport, la compagna di Montedoro continua a dedicarsi all’attività fisica insegnando il Gyrotonic, disciplina ideata negli anni ’80 che mira all’allungamento ed al potenziamento dei muscoli. Ora svolge il lavoro di istruttrice ad Ibiza e sul suo profilo Instagram condivide molti scatti che la ritraggono mentre si allena sulla spiaggia o in palestra. Nonostante tra Lara e Simone non si parli di matrimonio, i due sono una coppia davvero molto unita, il cui amore traspare in più occasioni.

Bionda, occhi chiari ed un fisico scolpito, Lara Carnevale ha partecipato anche all’Iron Man 70.3: 1,9 km di nuoto, 90 km in bicicletta e 21,097 km di corsa. Un’esperienza che può fare sicuramente solo chi ha una grande passione per lo sport.

