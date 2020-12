Sonia Lorenzini, sapete chi è il suo ex fidanzato? Lo conosciamo benissimo, anche lui era a Uomini e Donne.

Un ingresso che ha lasciato il segno, quello di Sonia Lorenzini nella casa del Grande Fratello Vip. Si, perché, in pochissime ore, la nuova concorrente ha litigato con uno dei protagonisti di questa edizione, Tommaso Zorzi. Tra di loro una vecchia ruggine, dovuto a un battibecco social di qualche mese fa. Ma nonostante l’inizio turbolento, Sonia sta cercando di integrarsi nel gruppo, chiacchierando con i vari vipponi per farsi conoscere. E, in casa, la Lorenzini ha più volte parlato della sua storia d’amore terminata durante questa estate. Ma sapete chi è il suo ex fidanzato? Lo conosciamo molto bene!

Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del GF Vip 5. Una concorrente che, in pochi giorni, ha dimostrato di avere carattere e personalità da vendere. I fan di Uomini e Donne la ricorderanno sul trono più famoso della tv: nella trasmissione di Maria De Filippi scelte Emanuele Mauti, col quale si è poi lasciata nel 2017. Ma è un anno dopo che è iniziata un’altra bellissima storia d’amore per la Lorenzini. Una storia di cui Sonia ha parlato anche al GF Vip, essendo terminata solo questa estate. A chi era legata la bellissima Sonia? A Federico Piccinato, che era proprio uno dei suoi ex corteggiatori a Uomini e Donne. Nel programma, Sonia gli aveva preferito Emanuele, ma dopo un po’ i due si sono ritrovati a telecamere spente. E hanno vissuto una storia molto intensa, durata più di due anni. Questa estate, però, la notizia della rottura, che ha dispiaciuto molto i fan della coppia. Ecco alcuni scatti, ancora visibili sui social:

In una chiacchierata con Maria Teresa Ruta, Sonia ha raccontato i motivi della rottura con Federico: “C’erano tanti problemi di fondo. Un “ti amo” che non è mai arrivato, non me l’ha mai detto. Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante, che se non arrivano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali, non era importante”. Ma l’ex tronista ammette di aver successivamente capito quanto era importante.