Sonia Lorenzini, ricordate chi fu la sua scelta a Uomini e Donne?

Sonia Lorenzini è divenuta famosa grazie a Uomini e Donne, ma ricordate chi fu la scelta della bella tronista?

Sonia Lorenzini è una modella e influencer, divenuta famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La modella è nata il 27 febbraio del 1989 ad Asola, in provincia di Mantova, ed ha 31 anni. Da giovane, Sonia scopre di avere un tumore alla tiroide che affronta con coraggio e con positività. La malattia ha influito sul suo corpo facendole subire molti cambi di peso. Da essa, però, la Lorenzini ha tratto gran forza. Da quel momento, infatti, l’ex tronista si prende cura del suo corpo, impegnandosi molto in palestra per tenere sotto controllo il suo peso.

Sonia Lorenzini, chi fu la sua scelta a Uomini e Donne?

Il successo per Sonia Lorenzini arriva a Uomini e Donne. La modella partecipa al programma prima come corteggiatrice nel trono di Claudio D’Angelo, poi viene scelta come tronista. Il suo percorso sarà abbastanza lungo e non di certo semplice. Durante il programma, infatti, arrivano alcune segnalazioni sul suo conto. La Lorenzini alla fine decide di uscire dalla trasmissione con Emanuele Mauti, già suo ex fidanzato, presentatosi nel programma pe riconquistarla. I due, infatti, erano già stati insieme, ma la loro relazione era durata pochi mesi. Anche la seconda volta, però, dura poco: usciti dal programma, infatti, Sonia ed Emanuele si separano poco dopo.

Chiusa la relazione con Emanuele Mauri, Sonia Lorenzini si fidanza con un altro corteggiatore del programma, Federico Piccinato. Anche in questo caso la storia d’amore dura abbastanza poco. Oggi la Lorenzini è felicemente single. Di recente è stato affianco il suo nome a quello di Eros Ramazotti, ma è stata proprio l’ex tronista a smentire ogni tipo di flirt.