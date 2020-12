Tragico lutto per Luca Capuano: “Sei volata via in una giornata di sole”, il triste annuncio social.

Una notizia da poco arrivata, un lutto ha colpito l’amatissimo attore Luca Capuano. Con un messaggio social ha voluto così manifestare quanto successo, e i sentimenti provati per la dolorosa perdita appena avvenuta. Capuano è impegnato negli ultimi tempi nelle vesti dell’avvocato Aldo Leone, nella famosissima serie Un posto al sole. Ha iniziato a lavorare giovanissimo come modello, ed in seguito ha debuttato come attore, prima in teatro e poi nel cinema e in televisione. Sono moltissimi i ruoli da lui interpretati, presente in Capri, Centrovetrine, Le tre rose di Eva e tantissimi altri ancora. Luca è certamente molto seguito, e anche sui social può contare un alto numero di follower. E proprio sul suo profilo instagram che ha annunciato la perdita subita: “Sei volata via in una giornata di sole”.

Un lutto ha colpito l’attore Luca Capuano: “Sei volata via”

Una perdita avvenuta da poco, e che l’amatissimo attore Luca Capuano ha annunciato tramite il suo profilo instagram con un post pieno di commozione e soprattutto amore. “Sei volata via in una giornata di sole“, ha riportato Capuano. A quanto pare, è venuta a mancare la sua cara nonna, e l’uomo ha voluto manifestare i suoi sentimenti, colmi di dolore e mancanza. “Cara nonna, alla fine di un cammino insieme ci si lascia sempre con la stessa amarezza, perchè adesso, potevamo trascorrere più tempo insieme? Ma la tua vita è stata intensa, te la sei goduta, una via lunga e densa di amore”, ha scritto nel post pubblicato. Un dolore che ha colpito l’attore, inaspettatamente e amaramente.

Molti sono stati i messaggi ricevuti, di affetto e appoggio per la perdita subita, dopo il messaggio riportato. Un lutto che ha colpito Luca Capuano, che ha voluto così esprimere il suo malessere sui social, un modo per manifestare e alleggerire il proprio turbamento.

