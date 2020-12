Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate ed apprezzate del panorama artistico italiano, ma voi conoscevate questo retroscena inedito?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Alessia Marcuzzi. Colonna portante di numerosi programmi televisivi, la conduttrice romana decanta di un successo davvero clamoroso. Di lei sappiamo ogni cosa, c’è da ammetterlo. Conosciamo a fondo i suoi genitori. Recentemente, ad esempio, ci ha mostrato la sua bellissima mamma. Sappiamo benissimo, inoltre, chi è suo marito. Conosciamo la sua vita sentimentale pregressa. Ed, infine, conosciamo abbondantemente ed apprezziamo tantissimo la sua immensa carriera. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. Eppure, da quel momento, la Marcuzzi praticamente non si è mai più fermata. Protagonista indiscussa di numerosi programmi di successo ed anche reality, la romana è, senza alcun dubbio, una delle conduttrici più amate ed apprezzate. Ecco, ma sapete che, soltanto adesso, è spuntato fuori un retroscena davvero inedito? Si, avete letto proprio bene. E, vi assicuriamo, quando lo scoprirete, anche voi resterete completamente senza parole. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo immediatamente.

Alessia Marcuzzi, salta fuori un retroscena inedito: che colpo!

Attualmente è al timone de ‘Le Iene Show’ con Nicola Savino. E, proprio recentemente, l’abbiamo vista alle prese con le sei coppie di ‘Temptation Island’. Ma, diciamoci la verità, la carriera di Alessia Marcuzzi è davvero speciale. Colonna portante di numerosi programmi televisivi, la bellissima romana è, senza alcun dubbio, una delle più brave ed amate conduttrici della televisione italiana. Bellissima, professionale e super ironica, la giovanissima Marcuzzi riesce sempre a contraddistinguersi da tutte le altre. Ma sapete che, soltanto adesso, è spuntato fuori un retroscena davvero inedito. Si, avete letto proprio bene. Anche noi, lo confessiamo, siamo rimasti completamente a bocca asciutta quando l’abbiamo scoperto. Ecco, ma a cosa facciamo esattamente riferimento? Cosa abbiamo clamorosamente scoperto? Ve lo diciamo subito: sapete che Alessia Marcuzzi è stata anche una doppiatrice? Si, è proprio così. Sappiamo benissimo che la romana è stata al timone di numerosi programmi televisiva. A partire, quindi, dal ‘Festivalbar’. Fino al ‘Grande Fratello Vip’ e tanti altri ancora. Eppure, non sapevamo affatto che avesse prestato la sua voce per alcuni film. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe, infatti, che la conduttrice abbia doppiato bene due film. Insomma, un colpo di scena davvero clamoroso, c’è da ammetterlo. A quanto pare, il primo film doppiato risalirebbe all’anno 2000. Dove, nel film Dinosauri, prestava la voce di Neera. Il secondo film, invece, risalirebbe al 2016. Quindi, pochissimi anni fa. Dove, invece, ha doppiato la voce di Tulip in ‘Cicogne in missione’.

Ma voi ne eravate a conoscenza? Insomma, è proprio il caso di dirlo: Alessia Marcuzzi è una donna dalle mille risorse.

