Amici 20, è nata una coppia nella scuola più famosa della tv: “Sono innamorato”, la dichiarazione da brividi.

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata solo da qualche settimana, ma nella scuola più amata della tv è già tempo dei primi flirt! Tra due allievi di questa edizione, infatti, sembra essere sbocciato un vero amore. E tutto è stato molto chiaro quando, con l’entrata della nuova cantante Enula, l’allieva ha mostrato una forte gelosia nei confronti del suo compagno di avventura. Che non ha esitato a dichiararle il proprio amore, per farle capire di poter stare tranquilla. Curiosi di scoprire qual è la coppia nata ad Amici 20? Ve lo sveliamo subito!

Amici 20, è nata una coppia nella scuola: “Sono innamorato”, la dichiarazione di Aka7Even a Martina

È amore tra due protagonisti di Amici! Di chi parliamo? Del cantante Aka7Even e della ballerina di latino Martina Miliddi. I due si sono sempre mostrati abbastanza vicini e affiatati nel corso delle prime puntate, ma i loro sentimenti sono venuti fuori chiaramente nelle ultime ore. Tutto è nato dopo l’ingresso nella scuola di Enula, che ha scaturito un bel po’ di gelosia in Martina. Quest’ultima dichiara di aver visto sorrisi e sguardi tra i due e di essersi infastidita un bel po’. Ma il cantante non ha occhi per lei e si lascia andare ad una dolcissima dichiarazione: “Come devo fartelo capire che ci sei solo tu? Io con te sto proprio bene, ti cerco perché sto bene. E ti cerco perché sono innamorato.” Date un’occhiata a questa conversazione, condivisa anche dalla pagina ufficiale del talent show di Canale 5:

Eh si, parole da brividi quelle che Aka7Even ha rivolto a Martina: quest’ultima si sarà tranquillizzata? Staremo a vedere. Quel che è certo è che, a distanza di circa un mese, nella scuola è già nato un bellissimo amore.

E voi, state seguendo l’avventura dei nuovi allievi di Amici? Chi è il vostro preferito?