In questa fotografia era solo una bambina, oggi è una cantante italiana molto amata e famosa nel nostro paese: l’avete riconosciuta?

L’abbiamo conosciuta tantissimi anni fa ormai al Festival di Sanremo: con ‘Sincerità’ conquistò tutti. Grazie alla sua magnifica voce, al suo essere così spontanea e solare, è diventata una delle cantanti italiane più amate e famose nel nostro Paese. Avete capito o no di chi stiamo parlando? Beh, di Arisa! La famosa cantante di brani che hanno scalato le classifiche in questa fotografia era solo una bambina: ha deciso di pubblicarla sui suoi canali social per mostrarla a tutti. Indossa un abitino rosa e tra le braccia ha un dolce e morbido peluche: in questa fotografia l’insegnante di Amici è davvero dolcissima. Ma c’è qualcosa di ancora più forte, oltre la foto ricordo, ed è il testo scritto nella didascalia…

In questa fotografia era davvero una bambina, oggi è una delle cantanti più amate e famose in Italia. Arisa ha deciso, pochi mesi fa, di condividere questo scatto con i suoi follower di Instagram. “Una vita fa iniziavo anch’io e non ho mai più smesso. È un dono avere la possibilità di imparare, che la nostra società ci voglia migliori e ci fornisca i mezzi per “diventare”.. Il mio pensiero questa mattina va a Voi, esseri umani del futuro, agli insegnanti che con coraggio vi traghetteranno verso nuove pagine, e alle famiglie, affinché possano partecipare con impegno e consapevolezza a questo grande traguardo di rinascita. Auguro a tutti un buon inizio e una serena e prolifica continuazione“. E’ questo il messaggio scritto da Arisa sotto il post pubblicato a settembre e dedicato a tutti coloro che cominciavano la scuola in quei giorni.